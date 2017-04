Real-Barça : Marcelo se sent responsable de la défaite

Par Grégoire Duhourcau | Ecrit pour TF1 |

Le Real Madrid s'est incliné sur le fil face au FC Barcelone (2-3), dimanche soir, suite à un but de Lionel Messi dans les arrêts de jeu. Après la rencontre, Marcelo a confié se sentir en partie responsable sur ce dernier but encaissé.

Ce but de Lionel Messi a fait mal au Real Madrid. En marquant dans les arrêts de jeu du Clasico, l'Argentin a permis au Barça de l'emporter sur le fil (3-2) et de s'emparer, du même coup, de la tête du classement en Liga. Mais ce dernier but aurait pu être évité. C'est en tout cas ce que pense Cristiano Ronadlo, qui n'a pas caché sa colère au moment de voir Messi propulser le ballon au fond des filets de Keylor Navas. La star portugaise, qui se trouvait juste devant le banc du Real à cet instant-là, a donné un coup de pied dans le vide avant de hurler sur certains de ses coéquipiers. "Vous auriez dû faire faute !", s'est-il emporté, raconte As.





"Peut-être que si je fais faute..."

La colère de CR7 semblait dirigée vers Marcelo. Après la rencontre, le latéral gauche du Real a assumé ses responsabilités. "Cela s'est joué sur des détails. J'assume la responsabilité de ne pas avoir freiné Sergi Roberto (passeur décisif pour Messi). Peut-être que si je fais faute, cela ne finit pas en but", a-t-il expliqué, relayé par As. Le latéral brésilien ne souhaite pas, malgré tout, endosser toute la responsabilité de cette défaite : "Ce n'est pas seulement la faute de Marcelo. Cela peut arriver à tout le monde. Cela aurait été mieux si le ballon avait été loin du but. (...) Ça peut arriver à toute l'équipe."

Même s'il compte un match de retard, le Real Madrid se retrouve désormais 2ème à égalité avec le Barça. Mais ce résultat ne va pas affecter l'équipe, promet Marcelo qui assure que, malgré ce que certains peuvent penser, les joueurs du Real donnent "le meilleur" à chaque match.