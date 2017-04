Real-Barça : un Clasico finalement avec Neymar et Bale ?

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Alors que Bale, qui était physiquement incertain, et Neymar, suspendu, étaient tout sauf assurés de disputer le Clasico, programmé ce dimanche à Santiago Bernabeu, il y a encore quelques jours, les deux stars seront peut-être finalement présentes. Le Gallois est bel et bien dans le groupe tandis que le FC Barcelone fait tout pour obtenir l’autorisation d’aligner le Brésilien.





Gareth Bale dans le groupe

« Il sera avec nous, mais vous verrez bien quelle équipe nous allons aligner » a confié Zidane en conférence de presse, à la veille du choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Touché au mollet et privé de compétition depuis le quart de finale aller de la Ligue des Champions (face au Bayern Munich), le Gallois est dans le groupe des Merengue. Ce qui ne veut pas dire que tous les membres de la BBC seront titulaires au coup d’envoi. Quoi qu’il en soit, c’est une arme offensive de plus pour le coach français ou, au pire, un moyen de mettre un peu plus de pression sur les épaules catalanes en misant sur un coup de bluff.



Le FC Barcelone a saisi le TAD pour traiter le cas Neymar

Suspendu trois matches à cause d’un carton rouge et d’un geste d’humeur envers le corps arbitral, Neymar a encore une chance de jouer le Clasico. Selon les infirmations d’AS, le FC Barcelone a demandé un ultime recours au Tribunal Administratif du Sport alors que le comité d’appel de la Fédération Espagnole de football avait confirmé le premier jugement. Une réunion extraordinaire a eu lieu aujourd’hui et la décision finale devrait être connue avant demain.



Que serait un Clasico sans ses stars ?

Au final, même si nous ne sommes pas encore certains d'assister à un affrontement entre la MSN du FC Barcelone et la BBC du Real Madrid, il y a cet infime espoir de voir les deux équipes avec leur trio offensif magique. Cela ne manquera pas d’ajouter un peu de piment à une rencontre qui s’annonce plus que jamais décisive dans la lutte pour le titre. En gagnant, les Blaugrana se relanceront. En perdant, ils offriront quasiment la couronne aux Merengue.