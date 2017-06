Real Madrid : le quart d'heure de gloire d'un supporter mexicain

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Samedi dernier, un supporter mexicain a déjoué les services de sécurité du stade de Cardiff et connu un véritable moment de gloire.



Des selfies à tout-va !



Lors des festivités qui se sont poursuivies sur la pelouse de Cardiff, samedi dernier, après la remise officielle du trophée (4-1 face à la Juventus), il eut été difficile de ne pas le remarquer. Quand il n'avait pas la main sur l'épaule de Benzema, il tentait d'échanger quelques mots avec Marcelo ou, encore, réclamait un selfie avec James Rodriguez ou, en toute simplicité, avec la Duodécima elle-même. Surtout, Sergio Godoy, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a vampirisé les scènes de bonheur des joueurs madrilènes au point d'agacer par moment l'irritable Sergio Ramos. Le tout en mondiovision.

Avec la complicité d'un photographe

Forcément, la presse espagnole a voulu en savoir plus sur cet énergumène qui a déjoué les services de sécurité de l'un des événement sportifs de l'année. Et a retrouvé ce supporter mexicain tout heureux de son quart d'heure de célébrité. "A mes côtés, il y avait un photographe et je lui ai dit que j'avais parcouru plus de dix mille kilomètres et que je serais enchanté d'être sur la pelouse avec les joueurs et il m'a répondu : ? Tu veux entrer ? Entre ! Il m'a pris avec lui en me faisant passer pour un technicien." Et le tour était joué.