Real Madrid : le Real, marque la plus puissante au monde

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Le cabinet britannique de conseil en évaluation et stratégie Brand Finance a dévoilé son rapport annuel sur la force et la valeur des marques des plus grands clubs de football. Avec sa récente victoire en finale de la Ligue des Champions, le Real de Zizou détrône son rival du FC Barcelone et devient la marque la plus puissante.

Ligue des champions : Le Real Madrid au-dessus de tout

Le Real tout-terrain



Le Real Madrid est bien le plus grand club du monde en 2017. Champion d’Espagne, champion d’Europe, le club Merengue vient tout juste de s'offrir un nouveau titre : celui de la plus puissante marque de football de l'année selon l’étude annuelle réalisée par le cabinet britannique Brand Finance qui répertorie les 50 équipes de football les plus puissantes du moment. Avec un indice de force (point délivré par Brand Finance à la fin de chaque saison) qui est passé de 94,6 en 2016 à 96,1 cette année, le Real Madrid devance le FC Barcelone (95,4) et le Bayern Munich (92,1) grâce à sa victoire samedi dernier en finale de la Ligue des Champions face à la Juventus Turin (4-1).

Manchester United est mieux valorisé



Le Real Madrid se fait cependant distancer sur un point. Comme on peut le voir dans le second classement réalisé par Brand Finance qui place Manchester United en tête des clubs de football les plus valorisés de 2017. En effet, l'équipe dirigée par José Mourinho pèse 1,733 milliard de dollars contre 1,419 milliard de dollars pour le Real Madrid.

Le PSG dans le Top 10



Côté français, le Paris Saint-Germain tire son épingle du jeu. Le club de la capitale intègre le top 10 cette année alors que l’Olympique Lyonnais pointe à la 24e place suivi de l’Olympique de Marseille (25e) et du champion de France en titre l’AS Monaco (26e). La Premier League est le championnat le mieux représenté avec 45,7% des clubs présents dans ce classement, contre 20,3% pour la Bundesliga, 18,3% pour la Liga, 7,6% pour la Ligue 1 et 6,6% pour le championnat italien.

Top 10 des marques de football les plus puissantes en 2017 :

1. Real Madrid

2. FC Barcelone

3. Bayern Munich

4. Manchester United

5. Juventus Turin

6. Liverpool

7. Arsenal

8. Chelsea

9. Manchester City

10. Paris Saint-Germain