Real Madrid : Marcelo met à jour son tatouage

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

A l'instar de Karim Benzema, Raphaël Varane et Sergio Ramos, Marcelo a glané sa troisième Ligue des Champions. Et le Brésilien tient à ce que cela se sache..



La Coupe sur la cuisse



La Ligue des Champions Marcelo l'a dans la peau, au sens propre comme au figuré. L'été dernier, le défenseur brésilien s'est fait tatouer la Coupe aux grandes oreilles sur la cuisse avec deux dates, 2014 et 2016, pour rappeler ses deux victoires personnelles dans cette compétition. Mais depuis le 3 juin, et la victoire 4-1 du Real face à la Juve, son nombre de succès est passé à trois. Marcelo est donc repassé par la case tatoueur pour une mise à jour, ajoutant ainsi 2017 à la liste.

Raggi a fait la même



Si le tatouage, en plus des coupes de cheveux excentriques, fait partie des attributs classiques du footballeur moderne, le clin d'oeil de Marcelo n'est pas sans nous rappeler un événement plus récent. Plus téméraire, Andrea Raggi s'était fait tatouer le logo de l'AS Monaco au lendemain du titre en Ligue 1 glané par le club de la Principauté.