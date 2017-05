Real Madrid : Cristiano Ronaldo en a marre d'être maltraité

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Cristiano Ronaldo, l'attaquant du Real Madrid, est agacé par les critiques qui le visent. Il n'a pas hésité à le faire savoir à l'issue de la victoire de son équipe à Malaga (2-0), dimanche.

"Les gens parlent de moi comme si j'étais de la m... "

Le timing peut surprendre mais visiblement cela devait lui peser sur le cœur. Sacré champion d'Espagne pour la deuxième fois avec le Real Madrid, ce dimanche, Cristiano Ronaldo a poussé un coup de gueule en zone mixte à l'issue de la rencontre remportée à Malaga (2-0). Le Portugais a notamment reproché le traitement médiatique qui est le sien en Espagne. "Les gens parlent de moi comme si j'étais de la m... et cela me dérange. Vous (la presse) dites des choses de "Cris" qui ne sont pas vraies", s'est agacé l'attaquant.



Ronaldo et les "mallettes"



CR7 venait d'être interrogé sur son attitude face au Celta Vigo mercredi dernier. Sur des images de cette rencontre, on voyait le Portugais mimer le geste de tenir une valise, comme pour accuser les joueurs du Celta Vigo d'avoir reçu des "mallettes", ces dessous-de-table que certains acteurs du football espagnol verseraient aux équipes n'ayant plus rien à jouer en Liga pour entretenir leur motivation face à un adversaire à battre

"Je ne suis pas un saint mais pas non plus un démon"



Excédé, CR7 a continué sur le même ton: "Cela me met en colère et c’est pour ça que je ne lis pas la presse et que je ne regarde pas la télévision, sinon je n’aurais plus de vie. Je vois tellement de gens qui parlent en mal de moi, que les gens ne savent pas la réalité des choses et ils parlent de moi comme si j’étais un délinquant et je ne faisais pas les choses bien (…) Je ne suis pas un saint, je l’admets, mais je ne suis pas non plus le démon que beaucoup de gens croient que je suis. Je n’aime pas ce genre de choses parce que j’ai une famille, une mère, un fils et je n’aime pas qu’on dise des bêtises."

