Real Madrid : le titre le plus désiré !

Par Francois TOUMINET

Real Madrid - Zidane : "Je vis un truc de fou !"

Le Real à un point du titre



En disposant largement (mais pas aisément) du Celta Vigo (4-1) il y a 48 heures en Galice, lors du match en retard de la 21e journée, le Real Madrid a fait un grand pas vers le titre de champion d'Espagne. La "Maison blanche" n'a désormais plus besoin que d'un point, dimanche, lors de la dernière journée (déplacement à Malaga) pour s'offrir le premier des deux titres majeurs sur lesquels elle lorgne (avec la C1). Un titre de champion qui revêt une importance particulière pour le club de la capitale privé de sacre depuis...2012. Cinq ans, un gouffre à l'échelle du club madrilène surtout quand ce sont ses ennemis intimes de l'Atlético (1 titre) et du FC Barcelone qui en profitent (3 titres).

Kroos, Modric ou encore James n'ont jamais gagné la Liga



L'autre raison qui démultiplie la motivation des Madrilènes à ne pas buter sur la dernière marche concernent les joueurs eux-mêmes. Ils sont en effet seize dans l'effectif de Zinédine Zidane à ne pas avoir encore accroché cette ligne prestigieuse à leur palmarès. Et pas les moindres: Kroos, Carvajal, Isco, Asensio, Modric, Bale, Keylor Navas, Nacho, James Rodriguez, Casemiro, Kovacic, Lucas Vázquez, Danilo, Casilla, Mariano et le gardien suppléant Yáñez. Seuls Cristiano Ronaldo, Ramos, Pepe, Marcelo, Morata et les deux internationaux Benzema et Varane peuvent s'enorgueillir d'avoir déjà été titrés. Ces derniers seront priés d'aider leurs valeureux coéquipiers à réparer cette anomalie.