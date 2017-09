Real Madrid: Ronaldo raffole des clubs allemands

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Le Real Madrid et Cristiano Ronaldo retrouvent le Borussia Dortmund, ce soir, à l'occasion de la deuxième journée de la C1 (20h45). Une occasion en plus de briller pour le Portugais, généralement insatiable face aux clubs de la Bundesliga avec 1, 21 buts de moyenne par match.

Ce soir, le Borussia Dortmund accueille le Real Madrid en UEFA Champions League. Une belle affiche en perspective. La prestation de Cristiano Ronaldo sera particulièrement suivie puisque le Portugais réalise un début de saison en deçà de ses temps de passages habituels. Malgré tout, Dortmund et Bosz se méfient de lui. Et ils ont de quoi. Face aux clubs allemands, CR7 c’est 23 buts en 19 rencontres.

Ronaldo aime l'Allemagne



Comme la saison passée, le Borussia Dortmund retrouve sur sa route le Real Madrid en phase de poules et, comme la saison passée, le danger numéro 1 pour les Allemands se nomme Cristiano Ronaldo. Le Portugais, buteur lors du match aller en 2016 au Signal Iduna Park (2-2), connaît une appétence particulière dès qu'il retrouve un club de Bundesliga en face de lui. Si ce constat, au vu de ses folles statistiques, pourrait être élargi à bon nombre d'autres clubs d'autres championnats, la réussite du Lusitanien face aux Allemands est impressionnante et ce n'est pas le Bayern Munich, étrillé la saison passée en quart de finales avec 5 buts (!) de CR7, qui dira le contraire.

Cinq buts face au Bayern la saison passée



Pour Ronaldo, la série a commencé lors des demi-finales de la saison 2011/12, lorsqu'il avait inscrit un doublé face au Bayern. Un an plus tard, au même tour, il avait de nouveau trouvé le chemin des filets face au Borussia Dortmund. Lors de la saison de la Décima, il avait marqué un total de 7 buts lors des confrontations face à Schalke, au Borussia et au Bayern. Lors de l'avant-dernier exercice, il avait fait trembler les filets à trois reprises lors des huitièmes de finale contre Schalke. En plus de ces 13 buts inscrits lors de doubles-confrontations face à des équipes allemandes, le Portugais a également marqué un but en phase de groupes de la campagne 2012/13 contre le Borussia Dortmund. La saison passée, avec 6 buts en quatre matches face aux deux locomotives du championnat allemand, CR7 à élever ses statistiques à un niveau inédit.



1, 21 buts de moyenne face aux clubs allemands



Des quatre équipes allemandes, proies favorites de Ronaldo, Schalke reste sa victime favorite au ratio but par match. Il a déjà inscrit sept buts lors des quatre rencontres qu’il a joué face à cette équipe (1,75 but de moyenne). Vient ensuite, le Bayern de Munich, avec neuf buts en 6 matchs (1,5) et le Borussia Dortmund, son adversaire ce soir. Face au BvB, il a marqué quatre fois en sept matchs (0, 57). Le Madrilène a également inscrit trois autres buts, en deux matchs, face à Wolfsburg.