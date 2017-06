Real Madrid : pas à 100 %, Gareth Bale est dans le groupe pour affronter la Juventus Turin

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Zinedine Zidane a annoncé la liste des 25 joueurs qui seront du voyage à Cardiff dans le cadre de la finale de la Ligue des Champions. Il pourra néanmoins n’écrire que 18 noms sur la feuille de match. Remis de sa blessure, Gareth Bale est là mais il ne sera pas à 100 %.





Bale sera bel et bien là

Gareth Bale pouvait difficilement rester à quai alors que son équipe disputera une finale à Cardiff, chez lui. Le Gallois, touché lors du dernier clasico (le 23 avril) et indisponible depuis, sera susceptible de jouer le choc face à la Juventus Turin. Il ne devrait toutefois pas être titulaire, sauf si Zidane s’amuse à répéter l’erreur commise lors du match face au FC Barcelone (le Gallois revenait également de blessure). De son propre aveu, il n’est pas « à 100 % » et ne sera pas « en mesure de disputer les 90 minutes ». De toute évidence, et au vu des prestations d’Isco ces dernières semaines, le coach français alignera l’Espagnol dans un 4-4-2 en losange, avec Benzema et Ronaldo pour mener l’attaque. Auquel cas Bale pourra être utilisé en joker en seconde période. Un sacré joker en l’occurence.



Enzo Zidane est là aussi

Navas, Casilla, Yañez, Carvajal, Pepe, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Coentrão, Danilo, Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco, Enzo, Ronaldo, Benzema, Bale, Vazquez, Mariano et Morata : voilà les 25 joueurs qui accompagnent Zidane pour ce dernier match de la saison. On remarquera la présence d’Enzo Zidane, son fils, et de Mariano Diaz, qui joue avec la réserve. Le coach devra en choisir 18 et, selon la presse espagnole, on peut déjà écarter Pepe, qui s’est entraîné seul, et les joueurs que l’on a moins vus cette saison. De son côté, le défenseur Dani Carvajal postule à une place dans le onze, lui qui avait été touché durant la demi-finale de Ligue des Champions disputée face à l’Atlético Madrid.



Un choc annoncé

Pour sûr, la planète football aura les yeux rivés sur cette finale entre les deux géants européens. D’un côté, nous avons le Real Madrid, champion d’Europe en titre et recordman de la compétition (11 trophées) qui reste sur deux victoires en trois ans (2014, 2016). De l’autre, la Juventus Turin, meilleure défense de la C1 cette saison et finaliste malheureuse en 2015. La Vieille Dame s’est notamment permise de sortir le FC Barcelone sans encaisser de but.