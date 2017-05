Real Madrid : deux anciens joueurs du club qui jugent Zidane

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il ne reste que deux rencontres au Real pour obtenir un doublé historique que le club n’a pas réussi à faire depuis près de 60 ans! Depuis sa prise de fonction en janvier 2016, tout ou presque réussit à Zidane qui enchaîne les records et les succès. Si une telle réussite précoce a logiquement fait naitre une surprise chez les observateurs du football, elle a aussi suscité de nombreux éloges comme ceux de Mesut Ozil et Kaka, anciens madrilènes.







« Sa réussite, une grosse surprise pour tout le monde »

Ses propos ont été tenus par le Brésilien Kaka, milieu de terrain recruté en 2009 par le Real. Interviewé par Goal.com, le Ballon d’Or 2007 a évoqué l’admiration qu’il avait pour Zidane joueur et la joie qu’il avait à voir Zidane triompher avec la Casa Blanca, mais en ne cachant pas sa surprise depuis une réussite si rapide : « C’était un joueur extraordinaire. Il est malin et intelligent, mais les résultats qu’il a obtenus cette saison sont incroyables. Il peut remporter la Liga et la Ligue des Champions, donc ce sont vraiment de très bons résultats après seulement deux ans en tant qu’entraineur professionnel. Donc félicitations à Zidane » avant de poursuivre « Quand j’étais au Real, j’avais Zidane comme assistant de Mourinho, et il commençait à faire un très bon travail, mais sa réussite, c’est une grosse surprise pour tout le monde. »





« Zidane était mon idole »

Mesut Ozil a aussi porté les couleurs du Real Madrid avant d’être transféré à Arsenal en 2013. Avec l’effectif des Merengue, il a eu l’occasion de côtoyer Zidane tout comme Kaka. L’international allemand n’a par ailleurs jamais caché son admiration pour l’ancien numéro 10 des Bleus comme il l’a répété cette semaine sur la chaine youtube des Gunners « Petit, je le regardais toujours, il pouvait utiliser les deux pieds, il était dangereux devant les buts, fort défensivement, bon dans les airs et il avait une incroyable première touche. Comme je l’ai déjà dit Zidane était mon idole. »









Il reconnaît s’être inspiré du jeu de l'actuel entraîneur du Real dans sa jeunesse et sa première rencontre avec Zidane ne l’a pas laissé indifférent « Je l’ai rencontré et c’est tout simplement génial de voir le caractère qu’il a et de le connaître en tant que personne. » Nul doute que sa réussite sur le banc de touche madrilène doit aussi impressionner Ozil.





