Real Madrid : Après Ronaldo, Bale a aussi un buste… raté !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

L’aéroport de Madère a accueilli le buste de Cristiano Ronaldo il y a deux mois. A cette occasion, le manque de ressemblance avec le quadruple ballon d’or avait beaucoup fait parler. Les réactions pourraient être à nouveau nombreuses devant le buste de Gareth Bale qu’Emmanuel Santos vient de réaliser.





Cardiff accueille le buste de « GB11 »

Cette fois l’artiste portugais a rendu hommage au Gallois Gareth Bale, partenaire d’attaque de Ronaldo au Real Madrid. Cardiff, hôte de la finale de Ligue des Champions et qui est aussi la ville de naissance du numéro 11 madrilène, accueille donc le buste réalisé par Emmanuel Santos. Le sculpteur a montré les premières images de son œuvre et sur les réseaux sociaux, les commentaires sont à peine moins critiques que pour celui de Cristiano Ronaldo.













L’artiste assume et ne prend pas en compte les critiques

On vous laisse juger du travail de l’artiste, qui a passé 264 heures à constituer le buste de l’attaquant madrilène. Conscient des critiques sur son travail sur le buste de Ronaldo et sur celui de Bale, Emmanuel Santos a choisi de répondre en assumant ses travaux : « Il y a beaucoup de gens qui n’aiment pas le buste de Ronaldo parce que cela ne lui ressemble pas exactement, alors que j’essaie de leur expliquer que ce n’est pas une photo […] Je suis plus connu depuis mon œuvre sur Ronaldo, les gens m’ont dit à quel point ça les a fait rire. Donc donner vie à un autre grand footballeur est un honneur. » Le Buste de l’ancien joueur de Tottenham sera exposé en marge de la finale de la Ligue des Champions.