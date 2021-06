Real Madrid - Atlético Madrid : En larmes, Chicharito qualifie les Merengue, Thierry Henry le plombe

Mercredi soir, Chicharito a sauvé la saison du Real Madrid en inscrivant le but victorieux face à l'Atlético Madrid, en quarts de finale de la Ligue des Champions. Si le Mexicain a qualifié la Maison Blanche, il s'est attiré les foudres de Thierry Henry.

C'est le héros de tout un peuple. Mercredi soir, lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid, Chciharito avait la lourde tâche de remplacer Karim Benzema, blessé. Un fardeau lourd à porter, qu'il a trainé pendant plus de 80 minutes, sur la pelouse du Bernabeu. Peu en forme, ratant toutes ses occasions, il a longtemps traversé la rencontre tel un fantôme peu habile. Et puis est arrivée la 88ème minute. Une minute de délivrance pour les dizaines de milliers de supporteurs de la Maison Blanche. Profitant d'un excellent travail d'un Cristiano Ronaldo pour le coup altruiste, il trompe Oblak et offre la qualification aux siens. Un chemin de croix qui lui offre finalement le statut de héros. Et comme tous les héros, le Mexicain à ses détracteurs. A commencer par Thierry Henry, qui n'a pas apprécié son attitude sur le but.

« C'est le but le plus important de ma carrière »

Eternel remplaçant à Manchester United, voué à évoluer dans l'ombre de Wayne Rooney et Robin Van Persie, Javier Hernandez signe à la surprise générale au Real Madrid, en toute fin du mercato estival de la saison dernière. Sa mission, remplacer Alvaro Morata, parti rouler sa bosse à la Juventus. Là encore, le Mexicain hérite du statut de remplaçant, derrière l'indéboulonnable Karim Benzema. Carlo Ancelotti le fait jouer 25 rencontres toutes compétitions confondues, durant lesquelles il marque seulement cinq buts. Selon la presse espagnole, Hernandez aurait très mal vécu cette période de disette, et en aurait même été dépressif.

LO+VISTO | Chicharito echó la puerta abajo ▶ http://t.co/Jyxllbke9m pic.twitter.com/ngKiPXUNTv — AS (@diarioas) 23 Avril 2015

Aligné à la place de Benzema face à l'Atlético, le joueur a sauvé le Real Madrid en offrant au club la demi-finale de Ligue des Champions. Forcément, il était très ému à la fin de la rencontre : « C'est un derby et ces derniers temps, ces matches n'avaient pas apporté beaucoup de bonnes choses au Real depuis la conquête de la Decima. J'ai marqué oui, mais ce but appartient à tout le monde, ceux qui ont eu confiance en moi, mes équipiers, ma famille. Ce but est pour eux tous. C'est le but le plus important de ma carrière parce que seul le présent est important. J'ai marqué des buts importants dans ma carrière mais ce qui compte c'est le présent. Cela me donne confiance et Cristiano m'a offert une grande passe décisive. »

Un but qui a réellement fait du bien à Chicharito, quand on sait qu'il n'avait plus fait trembler les filets en C1 depuis le 7 novembre 2012, lors de la victoire 3-1 de Manchester United face à Braga. Sa praline permet aussi au Real Madrid de s'imposer pour la première fois en huit rencontres contre son rival, l'Atlético Madrid. Forcément très ému après la rencontre, Hernandez n'a pu retenir ses larmes.

#VídeoDelDía. Las lágrimas del Chicharito en el Santiago Bernabéu: http://t.co/cuY4zbaxPx pic.twitter.com/bWOch3CW8H — Invictos (@SomosInvictos) 23 Avril 2015

« C'est pour moi le but de Ronaldo »

Désormais consultant pour la télévision anglaise, Thierry Henry a bien évidemment regardé le derby, et n'a pas spécialement apprécié l'attitude de Chicharito sur le but. Pour le Français, tout le travail est à mettre au crédit de Cristiano Ronaldo : « Pour être juste avec lui, il n'a pas réellement joué. On lui a donné une opportunité ce soir mais on ne sait toujours pas s'il rejouera. Il a eu plusieurs chances ce soir, mais je peux vous dire qu'il doit remercier Ronaldo. Je sais qu'il a continué à célébrer seul son but mais il doit remercier Ronaldo. Pour moi, il doit le faire. C'est pour moi le but de Ronaldo. Ce que je n'aime pas après son but, c'est qu'on dirait qu'il a gagné la Coupe du Monde. Il doit se retourner et célébrer avec Ronaldo.»

Thierry Henry critica el festejo del Chicharito porque es excesivo, así festejó él su último gol vs el Lead United pic.twitter.com/fTPeCM0CTy

— RMCF World (@EternoBlanco_) 23 Avril 2015

