Real Madrid - Atlético Madrid : Pourquoi les Colchoneros sont favoris ?

Samedi soir, le Real Madrid reçoit le voisin, l'Atlético. Les Rojiblancos n'ont plus remporté une rencontre en Liga face aux Merengues depuis 1999 et pourtant, ils semblent favoris. Pourquoi ? Pour ces cinq raisons.

C'est l'affiche de la septième journée du championnat espagnol. L'Atlético Madrid se rend au Santiago Bernabeu pour y défier le Real. Le derby madrilène promet d'être bouillant. Depuis 1999, ce choc de la Liga a toujours tourné à l'avantage de la formation merengue. Cette année pourrait être différente, les Colchoneros sont premiers du championnat, à égalité avec le FC Barcelone. Pourquoi sont-ils favoris ? Réponse.



1/ Parce que l'Atlético signe un superbe début de saison

Les hommes de Diego Simeone réalisent un début de saison remarquable. Ils ont remporté leurs six rencontres, sont solides leaders avec le FC Barcelone. L'Atlético a deux points d'avance sur le Real, une meilleure attaque (18 buts inscrits contre 14) et une meilleure défense (5 buts encaissés contre 6).



2/ Parce que les Colchoneros ont remporté le dernier derby

Certes, les Rojiblancos n'ont plus remporté une rencontre en Liga face au Real Madrid depuis le 30 octobre 1999 (1-3) mais ils restent sur une victoire. Et ce n'était pas un petit match où le résultat importe peu. Non, l'Atlético a remporté la finale de la Coupe du Roi aux dépens de leurs voisins madrilènes (1-2).



3/ Parce qu'ils sont en pleine confiance

Les Colchoneros sont sûrs de leur force. Normal. « Nous sommes capables de battre n'importe quelle équipe qui se trouve sur notre chemin. Nous savons que nous pouvons battre le Real Madrid et nous savons comment battre le Real Madrid. Il est impossible de concurrencer leur budget, la différence est énorme (...) Mais les derbys se jouent avec le cœur », a déclaré Filipe Luis, défenseur de l'Atlético.



4/ Parce que Diego Costa marche sur l'eau

Depuis plusieurs années, l'Atlético s'appuie sur un attaquant de grande qualité. Ainsi, lorsque Fernando Torres a rejoint Liverpool, Sergio Agüero a pris le relais. Rebelote quand l'argentin est parti avec l'arrivée de Falcao. Pour compenser le départ du Colombien, les Madrilènes ont misé sur David Villa mais c'est bien Diego Costa le leader de cette attaque. Le Brésilien réalise un début de saison exceptionnel. Sept buts au compteur.



5/ Parce que le Real n'aura pas toujours de la chance

Le Real Madrid n'a perdu que deux points depuis le début de la saison en concédant un match nul au Madrigal. Mais la Casa Blanca n'a pas toujours convaincu. Mercredi, les Merengues ont dominé le modeste club d'Elche grâce à un penalty généreux, accordé au bout du temps additionnel. Ronaldo n'a pas tremblé au moment de le tirer mais le Real n'aura pas toujours la même réussite (1-2). Telefoot.fr parie sur une victoire de l'Atlético sur le score de 2 buts à 1. Avec une cote de 13,00 pour ce résultat, une mise de 5€ permettrait d'empocher 65€.

Pour parier sur le match Real-Atlético, rendez-vous chez notre partenaire PMU.fr et bénéficiez de 170€ offerts pour toute nouvelle inscription.