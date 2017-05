Real Madrid : Quel avenir pour Gareth Bale ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La finale du 3 Juin à Cardiff est très attendue du côté de Madrid. En cas de victoire, les Merengue réaliseraient un «double – double» historique avec un succès en Liga en plus de celui en Coupe d’Europe et ils conserveraient leur titre de champion d’Europe. Mais un homme du Real attend cette finale avec peut-être plus d’impatience que les autres… Gareth Bale a l’occasion de la gagner chez lui à Cardiff. Mais il n’est pas sûr de la jouer





Le précédent lors du Clasico

Actuellement blessé, l’ancien joueur de Tottenham fait tout pour récupérer de sa douleur qui s’est réveillée lors du Clasico contre le FC Barcelone et être apte à disputer la finale de la Ligue des Champions. Elle aura lieu dans son pays natal, à Cardiff. Le gaucher de 27 ans a fait de cette finale l’objectif de sa fin de saison. Blessé de fin novembre à début février, il avait rechuté lors du quart de finale aller contre le Bayern début avril. Il avait alors hâté sa récupération, minimisant sa gêne, se reblessant lors du match contre Barcelone dès la première période seulement 10 jours après.









Cette absence pourrait lui coûter sa place en finale, car agacé par les nombreuses blessures de son effectif, Zidane ne prendra aucun risque avec le physique de Gareth Bale. D’autant plus que sans lui le 4-4-2 de Zidane avec Isco a donné pleinement satisfaction. L’Espagnol part d’ailleurs favori pour commencer contre la Juventus Turin, même si aujourd’hui en conférence de presse, l’entraîneur Merengue a laissé planer le doute quant à la titularisation de l’un ou de l’autre.









Pourrait-il quitter le Real lors du Mercato ?

Car depuis le Clasico, le Real s’est non seulement hissé en finale de la Ligue des Champions, mais les Merengue ont également enchaîné 5 succès consécutifs qui les ont menés au titre en Liga. 5 succès sans Bale, mais certains avec Isco, rayonnant dans l’entre jeu et décisif à chacune de ses apparitions, comme avec son but en demi-finale retour contre l’Atletico Madrid. Est-ce que le onze titulaire des dernières semaines pourrait ressembler à l’équipe de Zidane de l’an prochain ?





Parmi les socios, beaucoup souhaiteraient voir Isco devenir un membre à part entière de la Casa Blanca. Au point de faire partir Bale ? L’hypothèse gagne un peu en crédibilité devant les rumeurs évoquant l’intérêt de Manchester United pour Bale et devant la réussite du Real avec Isco en 4-4-2 et sans le Gallois. L’attaquant ne cesse de se blesser depuis son arrivée au Real (16 en 4 ans) et un départ n’est plus une éventualité si fantaisiste si l’on regarde les résultats obtenus sans lui. La finale à Cardiff sera un premier élément d’indication sur la suite de sa participation avec les Merengue.