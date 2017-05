Real Madrid : Bale et Enzo Zidane convoqués contre Malaga !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il ne manque qu’un point au Real Madrid pour être titré et obtenir la Liga qui lui échappe depuis 2012. Le déplacement à Malaga pourrait donc permettre à Zidane et ses joueurs d’être couronnés et dans cette optique, l’entraîneur français a convoqué tout l’effectif madrilène !





Zidane convoque tout le groupe dont Bale, Carvajal et Enzo Zidane !

Ils seront donc 25 joueurs à se rendre à Malaga pour y défier les onzièmes du classement entrainés par un certain Michel, ancienne légende du Real Madrid. Dans le cas où les circonstances seraient favorables aux Merengue, Zidane a voulu que tout le groupe célèbre un possible sacre.

Gareth Bale qui a entamé une course contre la montre pour être remis à temps pour la finale de la Ligue des Champions sera donc du déplacement, tout comme Coentrao et Pepe mais aussi Enzo Zidane. En bon gestionnaire, l’ancien numéro 10 des Bleus n’a voulu oublier personne et a donc voulu que tout le monde participe à une éventuelle fête. Dani Carvajal, toujours en délicatesse avec sa cuisse sera aussi à Malaga.







« Tous les joueurs sont importants »

En conférence de presse, Zidane a expliqué le choix de faire venir tout son groupe pour cette dernière journée de Liga décisive dans l’attribution du titre : « Nous serons du voyage, tous les joueurs sont importants et ils se doivent d’être là ». Depuis le début de la saison, l’ancien numéro 5 madrilène s’est efforcé de donner du temps de jeu à tous ses joueurs, même le troisième gardien Yanez a aussi eu droit à quelques minutes en Coupe du Roi.

Pour ce match primordial dimanche soir à 20h, Zidane ne change pas sa philosophie et souhaite que tout son effectif soit concerné… et puisse aussi fêter le possible 33ème titre de champion d'Espagne du Real Madrid.









