Le Real Madrid bat Eibar sans forcer

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Information de première importance pour le suspense en Liga : le Real Madrid est bel et bien de retour aux affaires après un début de saison poussif.





Eibar n'a rien pu faire

Quand on démarre un match à huit points du leader barcelonais, on n'a plus vraiment le choix. Qui plus est quand on s'appelle le Real Madrid. Mais la réception d'Eibar n'a été qu'une simple formalité pour les Merengue, malgré un petit Cristiano Ronaldo, qui peine à retrouver son rythme de serial buteur en Liga. Mais les troupes de Zidane, qui a fait tourner, ont pu compter sur son duo Isco-Asensio dans tous les bons coups à Santiago Bernabeu.



3-0, R.A.S.

Si Eibar est parvenu à faire parfois jeu égal avec le Real Madrid, il est reparti aux vestiaires avec deux buts encaissés, le premier contre son camp par Oliveira (18e), le second par Asensio (28e). Après la pause, les Merengue n'ont plus eu à forcer leur talent, montrant quand même un visage plus équilibré en deuxième période. Pour les statistiques, Marcelo s'est autorisé un petit but après une jolie action collectif en compagnie de Benzema (82e). 3-0, score final.





Quatre victoires de rang

En tout cas, sans briller, le Real Madrid vient l'air de rien d'enchaîner une quatrième victoire de rang en championnat. Cela peut paraître assez étonnant de le souligner mais on n'oubliera pas les difficultés rencontrées par les hommes de Zidane il y a quelques semaines. Au classement, les Madrilènes restent à cinq points du Barça. En embuscade et sans plus aucun droit à l'erreur.