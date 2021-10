Real Madrid : Benitez très élogieux avec Ronaldo

Au sortir de la victoire sans briller de son équipe, Rafael Benitez a encensé Cristiano Ronaldo, « qui a porté » le Real Madrid sur ses épaules.

Chafouin la veille, soulagé le lendemain. La victoire - dans la douleur - du Real Madrid face à la Real Sociedad a fait du bien à Rafael Benitez, qui devrait passer à l’année 2016 l’esprit apaisé. Au sortir du match, il a bien évidemment encensé Cristiano, auteur d’un doublé malgré un penalty raté.



« Cristiano a porté l’équipe »

Quand son équipe joue mal comme mercredi, Rafael Benitez peut toujours compter sur Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur du Real Madrid. Pourtant, quand le Portugais a loupé un premier penalty (ce qui lui ressemble peu), l’Espagnol n’en menait pas large. Dans la foulée, CR7 a inscrit un doublé et fait gagner son équipe. Benitez ne s’en cache pas, « Cristiano a porté l'équipe sur ses épaules et l'a guidée, a lancé Benitez après la rencontre. Je l'ai félicité, ainsi que toute l'équipe. Tous les joueurs ont été unis dans une situation où il était important de montrer du caractère et de la personnalité. Voilà pourquoi je fais l'éloge de Cristiano. Même s'il a raté un penalty, il a de nouveau pris ses responsabilités, il a porté l'équipe sur ses épaules et il a réussi à lui redonner l’avantage. »



« Je ne peux que féliciter les joueurs »

Rafael Benitez a déclaré la guerre à la presse il y a quelques jours, qu’il pense à l'origine « d’une campagne contre le Real Madrid ». Dès lors, il apparaît normal de le voir se ranger derrière ses joueurs, même quand ils ont livré une piètre prestation, « Cela a été du bon travail, une bonne réaction et il faut continuer sur cette voie, a poursuivi Benitez. Je ne peux que féliciter les joueurs pour leur attitude du début à la fin. Ils ont bien travaillé et nous avons gagné un match qui nous permet d'aller de l’avant. »







« Je vois des aspects positifs, du caractère, de la personnalité. »

Rafael Benitez a-t-il vraiment sauvé sa tête ? Au moins s’est-il offert un petit sursis. Mais le Real Madrid ne pourra pas se permettre de jouer comme ça dans la deuxième moitié de saison. L’intéressé, lui, n’a pas l’air inquiet, « Je vois des aspects positifs, du caractère, de la personnalité et une équipe qui a su réagir. Mis à part 10 minutes où la Real Sociedad a manié le ballon, nous avons eu le contrôle du match et les meilleures occasions. Nous ne les avons pas concrétisées, ce qui nous aurait facilité les choses en seconde période. » Il n’a pas l’air d’entendre non plus les sifflets de Bernabeu.