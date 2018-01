Real Madrid: Benzema défendu par son agent après les sifflets de Bernabeu

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

La nette victoire du Real Madrid face au Deportivo La Corogne (7-1) dimanche en Liga (20e journée) a été ternie par le traitement réservé par une partie du public du stade Santiago-Bernabeu pour Karim Benzema. Entré en jeu à la 64e minute, le Français a essuyé les sifflets de ses propres supporters.





"Il ne mérite pas ça"





Ces huées sont certainement descendues des tribunes pour sanctionner la mauvaise période que traverse l'attaquant, auteur de seulement 5 buts en 21 rencontres cette saison toutes compétitions confondues. Karim Benzema court après un "golazo" depuis le 25 novembre.



Dans le quotidien madrilène Marca, Karim Djaziri, l'agent du buteur, reconnaît que "les temps sont difficiles" pour l'ancien Lyonnais. Mais à ses yeux, ces sifflets ne sont pas acceptables : "Depuis son plus jeune âge, Karim montre qu'il est très fort mentalement. Il évolue dans le club de ses rêves depuis neuf ans et il est injuste qu'il ait été sifflé alors que le Real revenait au score et qu'il revenait d'une blessure d'un mois."



"Karim a toujours fait preuve d'un engagement exemplaire pour le club et a toujours fait passer les intérêts de l'équipe avant les siens. Il ne mérite pas ça", a-t-il ajouté.





Benzema persévère





Karim Djaziri, qui connaît Karim Benzema depuis que sa dernière à 15 ans, poursuit : "C'est un manque de respect pour un joueur qui est le septième meilleur buteur de l'histoire du club, qui a traversé l'une des meilleures époques de l'histoire du meilleur club du monde. (...) Ils ont sifflé Zidane, Cristiano, mais jamais un joueur qui n'était même pas encore entré sur le terrain. C'est incompréhensible et ce n'est pas la meilleure manière d'aider un joueur de son équipe."



Ces nuages noirs dans la relation entre Karim Benzema et les supporters madrilènes ne vont toutefois pas pousser l'attaquant vers la sortie. "Il ressent le soutien de beaucoup de fans de Madrid, du club et de ses coéquipiers", assure Karim Djaziri. Sur Twitter, "KB9" a posté un message montrant sa détermination : "Quoi qu'il en soit, continuer à travailler #AllezMadridEtRienDAutre".