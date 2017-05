Real Madrid - Benzema : « Être calme ne veut pas dire que je suis quelqu’un de froid »

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretient accordé à La Razon, Karim Benzema est revenu sur les exigences requises pour évoluer à son meilleur niveau au Real Madrid, ce qu’il accomplit depuis plusieurs saisons déjà. Parfois critiqué pour son attitude, l’attaquant rappelle notamment ô combien il est important de savoir être calme.





« Être calme ne veut pas dire que je suis quelqu’un de froid »

C’est un fait : Karim Benzema est moins sanguin que Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ou Marcelo. Sur le terrain, son attitude se rapprocherait plus d’un Zidane : calme mais capable de mettre le feu à tout moment, comme ce fut le cas cette semaine lors de la demi-finale en Ligue des Champions (il est à l’origine de la formidable action ayant abouti au but d’Isco). Pour lui, c’est quelque chose d’important. « Être calme ne veut pas dire que je suis quelqu’un de froid. Il y a des moments où le calme est important et, dans le football, être calme est une force pour l’équipe. » On sent de la sérénité et de la confiance dans ses propos et c’est logique quand on connaît son parcours plein de réussite chez les Merengue.





« Jouer pour le Real demande beaucoup »

Il continue, « Jouer pour une équipe comme le Real Madrid demande beaucoup de choses car c’est le meilleur club du monde. C’est très exigent. Il faut du talent, des efforts, une mentalité de gagnant… Il faut tout ça en même temps pour s’assurer de rester dans l’équipe. » Autant de caractéristiques nécessaires qu’il a su appréhender et s’approprier pour rester titulaire pendant toutes ces saisons au Real. « Nous sommes un club connu dans le monde entier. On n’abandonne jamais, on se bat jusqu’au bout, on respecte nos rivaux, on se soucie des plus jeunes, nous sommes humbles dans la victoire et la défaite, nous voulons toujours bien jouer, remporter des titres et marquer l’histoire. » clame-t-il, déclarant sa flamme à son équipe.



Une âme charitable

Karim Benzema ajoute qu’il faudrait parler un peu plus des actions caritatives du Real Madrid, « Les gens devraient parler plus de tout ce que fait le club par charité et pour la misère. J’ai conscience du travail extraordinaire réalisé dans ce domaine. Il y a des milliers et des milliers de gens qui reçoivent de l’aide quotidiennement grâce à ce que fait le club. » Sans compte le rêve offert à chaque match.