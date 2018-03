Real Madrid : Benzema pourrait jouer son 400e match !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Plus les années passent et plus Karim Benzema entre dans la légende du Real Madrid. Samedi, lors de la 30e journée de la Liga, il pourrait porter le maillot du Real Madrid pour la 400e fois.



Benzema, monsieur "Champions League"

Benzema est arrivé au Real Madrid à l'été 2009 en provenance de l'Olympique Lyonnais. Le joueur a vu défilé de nombreux entraîneurs, a connu des hauts et des bas mais il est toujours présent au sein de l'attaque madrilène.

Ainsi en 399 matches, il a inscrit 188 buts. Le détail est le suivant : 41 buts en 81 matches de Ligue des champions, 126 buts en 267 rencontres de Liga, 16 buts en 34 matches de Copa del Rey et dans les autres compétitions, 5 buts en 17 apparitions. Comme on peut le voir, l'attaquant français est très efficace en Ligue des champions avec un ratio de 0,51 but par match !



Benzema chasse "Hugol"

Avec 188 buts, Benzema est le septième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Il a déjà dépassé des légendes comme Gento (182 buts) et vise désormais la place du Mexicain Hugo Sanchez, surnommé "Hugol" avec ses 207 buts pour les Merengue.



Un palmarès impressionnant

Depuis son arrivée au Real Madrid, Benzema empile les trophées : deux Liga (2012 et 2017), trois Ligue des champions (2014, 2016 et 2017), deux Copa del Rey (2011 et 2014) deux Supercoupe d'Espagne (2013 et 2018), trois Coupe du monde des clubs (2014, 2016 et 2017) et trois Supercoupe d'Europe (2015, 2017 et 2018) soit un total de quinze trophées !