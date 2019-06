Real Madrid : Combien a réellement coûté Gareth Bale ?

Gareth Bale est-il devenu le joueur le plus cher de l'histoire ? C'est la grande question. Aux dires du club merengue, son transfert se chiffre à 91 millions d'euros. A ceux de la BBC, le transfert du Gallois a bien atteint 100 millions d'euros.

« Tottenham va certainement accepter l'offre du Real, qui fera de Bale le transfert le plus cher de l'histoire ». Peu avant , c'est avec ces mots qu'André Villas-Boas, manager de Tottenham, . Pourtant, aux dires du Real Madrid, le transfert s'est finalisé à hauteur de 91 millions d'euros. Un jeu de communication ?



Un transfert record

Il semble bien que oui. La BBC a publié des documents qui montrent que la formation merengue a dépensé 85,4 millions de livres, soit 100 millions d'euros, pour s'attacher les services de l'ancien Spur. Une somme qui dépasse les 94 millions d'euros déboursés par ces mêmes Madrilènes lors de l'achat de Cristiano Ronaldo. Mais comment le média anglais a pu obtenir de tels documents ?



Levy tient parole

Il les aurait reçus de la main de Daniel Levy, le président de Tottenham. Ce dernier a signé une clause de confidentialité au moment du transfert et n'avait donc pas le droit de révéler son prix. Mais le dirigeant des Spurs avaient promis à ses supporters de ne pas céder le Gallois à moins de 100 millions d'euros. Pour montrer sa bonne foi, il aurait donc fait parvenir ces documents à la BBC.



Une guerre d'égo

Quelle raison aurait le Real de mentir sur le montant du transfert ? La réponse est évidente : éviter de froisser l'égo de Cristiano Ronaldo. De même, l'agent de Gareth Bale, Jonathan Barnett, avait interdiction de dévoiler le salaire de son client mais il a préféré être transparent. Le Gallois touche 13 millions d'euros annuels contre 10,5 pour le Portugais qui attend toujours sa prolongation de contrat.



Si le Real voulait éviter la polémique avec ce transfert, c'est raté. Mais comme souvent, le plus important sera le terrain...