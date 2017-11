Real Madrid/CR7 : « Nous étions plus forts avec Pepe, Morata et James »

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Sous l’ère Zidane, jamais le Real Madrid n’avait enchaîné deux défaites consécutives. C’est désormais chose faite avec une défaite contre le promu Gérone en Liga, et le succès de Tottenham en ligue des Champions ce mercredi. C’est surtout dans le jeu que le Real inquiète. Pour Cristiano Ronaldo, buteur contre les Spurs le mercato estival est en cause.





« Notre groupe manque d’expérience »

Interrogé après la rencontre, le Portugais récemment vainqueur du prix «The best» a répondu aux questions sur la situation actuelle délicate du Real Madrid. Sans toutefois paraître affolé, Cristiano Ronaldo a parlé de quelques inquiétudes : « Les choses sont mauvaises parce que nous avons perdu alors que nous sommes habitués à la victoire. A la fin de la saison, nous verrons bien. Il faut rester calme. Les joueurs qui sont arrivés ont beaucoup de potentiel. Pepe, Morata et James nous rendait plus forts, mais les recrues sont plus jeunes, et il nous manque aussi Carvajal et Bale. L’effectif dans son ensemble est très fort. Ce n’est pas une équipe moins forte que l'an passé, mais notre groupe manque d’expérience, et l’expérience est très importante. Ce n’est pas une excuse, je suis heureux, il n’est pas utile de tirer la sonnette d’alarme. »

















« Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire »

Alors que la presse espagnole pointe du doigt des choix de Zidane, comme celui de passer à trois défenseurs pour revenir au score avec Casemiro aux côtés de Nacho et Sergio Ramos, le numéro 7 madrilène préfère lui assurer son soutien à son entraîneur : « ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Nous restons calmes, et toute l’équipe est avec Zidane. »

Et Cristiano Ronaldo rappelle aussi que la mauvaise passe actuelle du Real ne doit pas faire oublier les résultats précédents : « Le truc c’est qu’il faut gagner. Quand on ne gagne pas, les gens parlent, mais il ne faut pas oublier ce que nous avons fait, nous avons remporté les deux dernières Ligues des Champions, il faut rester serein. Nous sommes un peu affaiblis, mais il faut garder son calme, je sais que l’équipe va s’améliorer. C’est une mauvaise série, il faut faire avec. Les choses changent, et le plus important c’est la fin de saison. »