Real Madrid : Cristiano Ronaldo décrit le but qu’il rêve de marquer

Dans sa carrière, Cristiano Ronaldo a fait trembler les filets plus de 400 fois. Le Portugais n’a pourtant jamais dribblé ses onze adversaires puis marqué… Il en rêverait.

Dans une interview accordée lors d’un événement publicitaire dans l’aéroport de Madrid, Cristiano Ronaldo a décrit le but qu’il rêverait de marquer. Ce dernier pourrait être sensationnel.





« Dribbler les 11 joueurs »

Cette saison, Cristiano Ronaldo a déjà inscrit 23 réalisations en 27 rencontres de Liga. Malheureusement, il n’a toujours pas marqué le but de ses rêves. Profitant d’une interview accordée à un sponsor publicitaire, la star du Real Madrid a détaillé le pion qu’il a toujours rêvé d’enfiler : « Peut-être que le but rêvé serait de dribbler les 11 joueurs et de marquer. C'est un but de Playstation, je pense que c'est quasiment impossible mais on verra bien. »





« Le talent ne vaut rien sans travail »

Cristiano Ronaldo a ensuite répondu aux critiques dont il fait régulièrement l’objet cette saison : « Le talent ne vaut rien sans un dur labeur. Je pense que j'affiche toujours un niveau quasiment similaire et pour l'avenir, j'ai le projet de rester sur cette voie avec le Real Madrid, en gagnant des titres collectifs et individuels pour contenter le public et mes supporteurs.»





« Rien n’est perdu »

Alors que Zinédine Zidane déclarait que le Real Madrid n’était plus en course pour remporter la Liga, distancé de douze unités par le Real Madrid, Cristiano Ronaldo n’est pas du même avis : « Nous vivons une saison difficile en Liga, en Coupe nous avons été éliminés. Mais comme je l'ai déjà dit, nous sommes toujours en Ligue des Champions. C'est une compétition à laquelle nous aspirons. Ce n'est pas une coïncidence que le Real Madrid soit l'équipe qui ait remporté le plus de Coupes d'Europe. Nous sommes enthousiastes, rien n'est perdu et nous allons continuer à travailler dur pour obtenir de belles choses en fin de saison. »