Real Madrid : Cristiano Ronaldo égale le record et distance Messi

Hier face à Villareal, Cristiano Ronaldo a égalé, d'un doublé, le record de buts marqués sur une saison de Liga. Il distance Leo Messi au classement des buteurs et rentre dans l'Histoire.

On sait Cristiano Ronaldo ambitieux, travailleur et un brin égocentrique. Et si le Real de Madrid n'a pas pu offrir à son égo surdimensionné autre chose qu'une coupe du Roi, le numéro 7 portugais s'est fixé un autre objectif, à savoir le titre de pichichi, qu'il dispute à son grand rival, Leo Messi.

Un championnat, deux monstres

La Liga a (presque) toujours été dominée par deux clubs, le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais depuis le retour de Florentino Perez à la présidence du Real, elle est également dominée par deux joueurs immenses, deux cracks absolus, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Âgés respectivement de 23 et 26 ans, mais comptant déjà 3 Ballons d'Or à eux deux, ils ont fait exploser les compteurs cette saison. Le titre de meilleur buteur, qui semble désormais promis à Ronaldo, se joue cette année à plus de 30 buts.

Messi ralentit, Ronaldo accélère



Après le match nul obtenu par le Barça chez son grand rival, le titre de champion d'Espagne semblait acquis. Le Real a ensuite remporté la Coupe du Roi face à sonennemi, avant que le Barça ne se qualifie, aux dépens du Real, pour la finale de la Ligue des Champions. Pas rassasiée par ces 4 clasicos en 3 semaines, l'Espagne s'est passionnée pour le duel au sommet pour le titre de meilleur buteur. Et si le Barça de Messi a dominé le Real, Ronaldo devrait gagner leur « face à face » : Messi n'a pas marqué depuis la 33ème journée, quand CR7 a déjà marqué 9 fois.

Ronaldo dans l'histoire



Parce qu'il se dispute entre deux joueurs hors-normes, qui ne sont d'ailleurs même pas des « buteurs » au sens classique, le classement des buteurs est devenu fou. Grâce à deux coups francs magnifiques inscrits hier soir à Villareal, Ronaldo a déjà égalé le record de buts sur une saison, avec 38 buts. Le record est désormais co-détenu avec Telmo Zarra (en 50-51) et Hugo Sanchez (89-90). Mais Ronaldo ne compte certainement pas s'arrêter là, et n'est pas vraiment du genre à partager...

On suivra donc avec attention les deux dernières journées de Liga, où le Madrilène tentera d'améliorer son score, et pourquoi pas dépasser la barre des 40 buts. Leo Messi, lui, l'observa d'un œil discret, déjà tourné vers la finale de Wembley...