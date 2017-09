Real Madrid : Cristiano Ronaldo fait son retour

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Quand Zidane affirmait que Cristiano Ronaldo ne jouerait pas tous les matches de la saison, il ne pensait sans doute pas se passer du quadruple Ballon d’Or de cette façon. Suspendu après son exclusion en Supercoupe d'Espagne, le Portugais va reprendre le chemin des pelouses avec le Real. Il va surtout retrouver sa compétition préférée.





4 points perdus à domicile sans Ronaldo

En l’absence de CR7, le Real Madrid n’a pas perdu mais son potentiel offensif s’en est retrouvé réduit. Vainqueurs lors de la première journée de championnat contre la Corogne (0-3), les champions d’Espagne ont ensuite eu plus de peine concédant deux nuls contre Valence (2-2) et Levante (1-1). Forcément, le fait que les Madrilènes ne parviennent pas à tuer ces deux rencontres fait écho à l’absence de Ronaldo.

Qui plus est, le meilleur buteur du Real la saison dernière a déjà eu l’opportunité de s’illustrer en marquant lors du match aller en Supercoupe d’Espagne en seulement 24 minutes de présence sur la pelouse ! Privés de Benzema blessé pour quelques semaines, le Real aura bien besoin de lui pour prendre les trois points ce mercredi soir.









Dans son système de jeu préféré ?

L’avant-centre français ne sera pas le seul absent pour cette première journée, Marco Asensio qui a prouvé son importance au Real en l’absence de Ronaldo n’a pas été convoqué pour ce match. Blessé, le gaucher de 20 ans, devrait laisser l’animation offensive merengue à Gareth Bale et Ronaldo. Cela est peut-être un mal pour un bien pour Zinédine Zidane. Il est en effet fort à parier que les Champions d’Europe évolueront en 4-4-2.

Avec Isco en soutien de ce duo offensif, le Real fait souvent des merveilles comme lors des Supercoupes d’Espagne et d’Europe en début de saison. C’était aussi le cas sur les dernières rencontres de la saison dernière, où le Real est parti chercher son doublé. Pour Ronaldo, le constat était sans appel : en 11 rencontres dans cette configuration de jeu, il a marqué 16 buts, Liga et Ligue des champions confondues entre avril et juin 2017 ! Il confiait d’ailleurs préféré ce positionnement car il pouvait bénéficier de plus de liberté devant. Force est de constater que les chiffres lui donnent raison. Alors nouveau festival offensif ce mercredi soir contre Nicosie ?