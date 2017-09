Real Madrid : Cristiano Ronaldo, l’homme des records

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Visiblement sa suspension en Championnat n’a pas freiné sa soif de buts. Aligné devant aux côtés de Gareth Bale dans un 4-4-2, Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé et a permis au Real de repartir avec un succès net (3-0) et surtout les trois points de la victoire. Mais sur un plan individuel, Cristiano Ronaldo réalise aussi de magnifiques performances. Encore une fois.





107 buts en Ligue des Champions

Mardi soir, Lionel Messi a inscrit un doublé et a impressionné le monde du football avec sa performance contre la Juventus. Mercredi, Cristiano Ronaldo a peut-être pensé à lui répondre. Sur le terrain le Portugais a aussi réalisé un doublé, et aurait même pu marquer plus de buts avec un peu plus de réussite.

Avec ces réalisations contre l’Apoel Nicosie, il en est désormais à 107 buts inscrits en ligue des Champions ! C’est aussi le 30ème doublé du numéro 7 du Real Madrid en C1 ! Alors qu’il n’a joué qu’en sélection depuis sa suspension avec le Real, Cristiano Ronaldo a démontré que même privé de temps de jeu et de compétitions, il restait redoutable lorsque l’on faisait appel à lui.









12 buts sur ses 16 dernières frappes

Le match de mercredi a aussi permis de montrer que même s’il n’est pas un avant-centre pur, il conserve un sens du but redoutable. Sur l’ouverture du score, il fait un superbe appel au second poteau et réceptionne un beau centre de Gareth Bale. Le Gallois a souvent cherché Cristiano Ronaldo et leur association laisse présager de bonnes choses pour le Real d’autant plus que Karim Benzema est absent pour plusieurs semaines.





L’efficacité de CR7 se résume d’ailleurs avec un chiffre : sur ses 16 dernières frappes, il a marqué à 12 reprises avec le Real ! Avec lui, le danger est constant, et sur toutes les phases de jeu. D’ailleurs avec son pénalty, il s’octroie une autre jolie performance : il est devenu le meilleur buteur dans l’histoire de la Ligue des Champions sur cet exercice avec 12 buts… Juste un de plus que Messi.