Real Madrid : Cristiano Ronaldo se fait piéger... par un ami (vidéo)

Engagé dans une journée très chargée lundi, Cristiano Ronaldo s’est surtout fait piéger par un de ses amis lors d’un moment promotionnel.

La journée du 7 novembre 2016 de Cristiano Ronaldo était probablement la plus chargée et la plus longue depuis de longues semaines pour le joueur du Real Madrid. Et elle restera dans sa mémoire pour tout autre chose.



, annoncée en début d’après-midi, et , le Portugais a été obligé de se démultiplier.



Ronaldo piégé comme un bleu

Entre la signature de son contrat et la cérémonie de Marca, le Portugais a participé à un événement promotionnel pour son sponsor, qui lui a fourni ses nouvelles chaussures de compétition. A cette occasion, son ami Ricardo a décidé de lui faire une farce.



Caché sous le présentoir, où étaient disposés les nouveaux crampons de CR7, Ricardo « Ricky » Regufe, ami intime de Ronaldo et directeur marketing au Portugal du sponsor principal du Portugais, a donc fait une belle et grosse frayeur à son champion, qui pensait effectuer une pose shooting à ce moment-là.



Ronaldo, évidemment surpris, a finalement préféré en rire. Il a ensuite posté la vidéo du gag sur son compte Instagram. Un véritable moment de détente, avant d'écrire à nouveau l'histoire.