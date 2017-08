Real Madrid : Cristiano Ronaldo suspendu jusqu’à fin septembre !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il aurait pu être l’homme du match de la Supercoupe d'Espagne, mais sa chute dans la surface suite à un léger contact avec Samuel Umtiti a changé cela. L’arbitre lui a alors adressé un second carton jaune pour simulation, mais le Portugais a mal réagi en le poussant de la main dans le dos. En conséquence, la ligue a décidé de lui infliger 5 matches de suspension pour son comportement !





Pas de match avant le 20 septembre !

Ces cinq matches vont se décomposer ainsi : il manquera le match retour contre le FC Barcelone à Madrid ainsi que les 4 premières journées de championnat. Il ne pourra pas donc pas être aligné contre le Deportivo, Valence, Levante, et la Real Sociedad. Le Real Madrid va bien sûr faire appel de la décision, mais c’est un coup dur pour un joueur qui revenait en forme comme en témoigne son but magnifique contre les Blaugranas dimanche soir.

Alors que Zidane ne pouvait pas compter sur lui lors de la Supercoupe d’Europe, il va devoir composer son attaque sans sa star portugaise pendant plus d'un mois si la sanction est bel et bien confirmée. Cristiano Ronaldo pourrait cependant évoluer en Ligue des Champions lors de la première journée qui se déroulera les 12 et 13 septembre.













L’éclosion de Marco Asensio ?

Le réel problème pour Zidane consiste à trouver une ligne d’attaque compétitive en l’absence de son numéro 7. Gareth Bale et Karim Benzema n’ont marqué ni en match de préparation ni lors de la Supercoupe d’Europe ou à l'occasion de la première manche de la Supercoupe d’Espagne. Certes, les deux joueurs ont montré de belles choses contre le FC Barcelone, mais leur impact a été moins important que celui de CR7… ou de Marco Asensio.

L’Espagnol n’a joué qu’à peine 20 minutes, mais il s’est illustré par un but formidable en fin de rencontre alors que les champions d’Espagne étaient réduits à 10. A 21 ans, le gaucher ne cesse d’impressionner et est annoncé comme un futur grand par les observateurs du football. En l’absence de CR7, ce sera peut-être à lui de porter l’équipe, et qui sait, s’y installer enfin définitivement.