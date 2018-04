Real Madrid: et de 100 victoires pour l'entraîneur Zidane

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

La 100e rugissante pour Zinedine Zidane et le Real Madrid. Après sa grosse frayeur mercredi contre la Juventus en Ligue des champions, le club madrilène s'est rassuré en s'imposant dimanche en Liga sur la pelouse de Malaga (1-2, 32e journée) grâce à Isco et Casemiro. Et en l'emportant là-bas, Zinedine Zidane a remporté son 100e match en tant qu'entraîneur du Real.





Mourinho un peu plus rapide mais bien moins brillant



Ils ne sont que cinq à avoir réussi cette performance avant lui. Le premier à l'avoir fait est l'illustre Miguel Munoz (l'entraîneur qui a dirigé le plus de matches dans l'histoire des Madrilènes : 604 rencontres). Ont suivi Luis Molowny, Leo Beenhakker, Vicente del Bosque et enfin José Mourinho. Le Portugais est d'ailleurs le plus précoce.



"The Special One", coach du Real Madrid entre 2010 et 2013, a atteint la barre des 100 victoires en seulement 133 matches. Zinedine Zidane, lui, a fait un peu moins bien avec 100 victoires en 140 matches (exactement comme Miguel Munoz).



Mais côté palmarès, le Français domine largement : en deux ans et quatre mois, il a remporté deux Ligues des champions, deux Supercoupes de l'UEFA, deux Coupes du monde des clubs, une Liga et une Supercoupe d'Espagne. En trois saisons, Mourinho a fait beaucoup moins bien: une Liga, une Coupe du Roi et une Supercoupe d'Espagne.





Ramos dans le top 10 du Real en Liga



Dans l'histoire du Real, Zinedine Zidane est même quasiment au niveau des plus grands entraîneurs. Vicente del Bosque et Miguel Munoz comptent aussi deux succès en C1. Leur palmarès est un peu plus fourni au niveau national, comme ceux de Leo Beenhakker et Luis Molowny. Mais tous ont eu beaucoup plus de temps pour enrichir leur armoire à trophées. Munoz a coaché pendant 15 ans, Molowny pendant 12 ans, Del Bosque a tenu 9 ans, Beenhakker 6 ans...



Par ailleurs, une autre figure du Real s'est illustrée contre Malaga. Sergio Ramos a disputé son 387e match sous les couleurs madrilènes en Liga. Il est entré dans le top 10 des joueurs les plus apparus en championnat, à égalité avec Guti. Son prochain cap : Michel et ses 404 matches. Plus tard, le défenseur pourra peut-être atteindre le recordman absolu de la Maison Blanche : un certain Raul, qui a joué 550 matches en Liga.