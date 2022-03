Le Real Madrid et le FC Barcelone écrasent l'équipe-type de la Liga

Les internautes du quotidien Marca ont voté pour l'équipe-type de la Liga 2010-2011. Sans surprise, le FC Barcelone et le Real Madrid trustent TOUS les postes, avec Messi et Ronaldo en vedettes.

Cette équipe-type a donc été « élue », journée après journée, par les votes des internautes de marca.com, émanation d'un des principaux quotidiens sportifs Madrilènes. Et la domination des deux rivaux historiques au classement est bien reflétée.

Une défense « mixte », Valdés dans les buts



Petite surprise, on retrouve Victor Valdés dans les buts de cette équipe de rêve. En effet, celui qui a longtemps été considéré comme un des talons d'achille du Barça vient de remporter le trophée Zamora du meilleur gardien pour la 3ème fois d'affilée (le 4ème de sa carrière). San Iker Casillas ne l'a jamais remporté qu'une fois... Devant lui, on retrouve une charnière Piqué-Carvalho (malgré un Piqué moins brillant cette saison), et les latéraux brésiliens offensifs Dani Alvés et Marcelo sur les côtés.

Un milieu (très) offensif





La même parité est observée au milieu du terrain. Özil occupe le poste de numéro 10, Iniesta et Xavi le soutenant, un peu en retrait. Le trio, peut-être léger à la récupération, a le mérite de faire rêver les amoureux du jeu, transis devant l'élégance des 3 joueurs. Le poste de milieu défensif est occupé par Xabi Alonso, et le biais Madrilène a pu jouer ici. Malgré les bonnes performances du basque cette saison, Sergio Busquets est considéré par certains comme le meilleur du monde à ce poste.

Devant, un duo infernal



Sans surprise, la pointe de ce 4-4-2 pour le moins offensif est tout simplement constituée par les deux meilleurs buteurs Européens, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Le premier a battu le record de buts inscrits en Liga (avec 40 buts) cette saison, un record vieux de 60 ans. Le second, lui, a inscrit 52 buts toutes compétitions confondues, tout en délivrant 22 passes décisives. L'argentin, considéré comme le meilleur joueur du monde, devrait également finir meilleur buteur de la Ligue des Champions pour la 3ème fois d'affilée.

Cette équipe tient évidemment du fantasme étant donné la rivalité entre les deux clubs, mais elle livre quelques enseignements. Avec deux joueurs purement défensifs (hors gardien), le football espagnol confirme ainsi son goût pour l'offensive. D'autre part, seuls Carvalho et Xavi ont aujourd'hui plus de 30 ans...