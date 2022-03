Real Madrid - FC Barcelone : l'année de Mourinho

La légende veut que la deuxième saison de José Mourinho dans un club soit toujours celle de la consécration. L'expérience du Special One au Real Madrid semble prendre le même chemin.

Le FC Porto, Chelsea, l'Inter Milan, autant de clubs où José Mourinho a apporté le succès dès son arrivée, et les titres au plus tard lors de sa deuxième saison. Gagner la Coupe du Roi avec le Real Madrid la saison dernière n'était qu'un début.





Le Real de Mourinho



José Mourinho est parvenu, comme à chaque fois, à fédérer tous ses joueurs autour de lui. Les stars du Real Madrid n'ont d'yeux que pour lui et il a même réussi à relancer un Kaka en perdition. Avec le Special One, la concurrence entre Gonzalo Higuain et Karim Benzema se transforme en force pour le Real Madrid, et l'égo de Cristiano Ronaldo n'est pas un problème.





Mourinho aussi s'est adapté



Fort de sa mainmise sur le vestiaire, José Mourinho a pourtant lui aussi dû s'adapter aux us et coutumes du Real Madrid. Ses sorties provocantes, surtout lors des Clasicos, n'ont pas été appréciées par la direction du club qui cultive depuis sa création une image respectable, fair-play, faite d'élégance et de classe. Le technicien portugais s'est du coup assagi cette saison.





Madrid a trouvé un équilibre



Sur le plan du jeu, José Mourinho n'est pas l'homme d'un système et s'adapte toujours aux joueurs qu'il a à disposition. Cette saison, le Real Madrid semble avoir trouvé la bonne carburation offensive tout en conservant une réelle solidité derrière. Contrairement à la saison dernière, le Real Madrid ne se contera sûrement pas de défendre face au Barça.



Les progrès du Real Madrid de José Mourinho annoncent un Clasico particulièrement intéressant.