FC Barcelone : Neymar privé de Clasico !

Par Julien Kobana

Au moment où Neymar applaudissait cyniquement le quatrième arbitre pour son exclusion qu’il jugeait sévère, il n’imaginait pas les conséquences qui allaient en découler. Le Brésilien va manquer les prochaines journées de championnat avec le FC Barcelone… et donc le Clasico contre le Real Madrid !





Trois matches de suspension pour Neymar !

La défaite à Malaga a laissé des traces côté Barcelonais. En plus de voir le Real Madrid prendre trois points d’avance sur eux, les Catalans ont aussi perdu Neymar expulsé peu après l’heure de jeu suite à une charge sur Diego Llorente, prêté par les Merengue. Réunie ce lundi pour déterminer les suspensions des joueurs avertis lors de la précédente journée, la commission de discipline espagnole a eu la main lourde pour le Brésilien : il sera suspendu pour trois rencontres !

Son rouge récolté via deux cartons jaunes lui fait perdre la prochaine journée, mais ce sont les applaudissements lors de sa sortie du terrain en direction du corps arbitral qui lui valent ses deux autres matches. La suspension sera annoncée mardi matin, mais Marca annonce d’ores et déjà la décision.













Quelles solutions contre le Real Madrid ?

Avant Malaga, le FC Barcelone ne s’était incliné qu’à une seule reprise lors des dix derniers matches. C’était contre Le Deportivo la Corogne et Neymar était absent pour cause de blessure (2-1). C'est dire l'importance du numéro 11 Blaugrana. Le Brésilien est en effet clairement monté en puissance depuis la débâcle au Parc des Princes (4-0), et même s’il ne marque pas autant que Suarez et Messi, il reste un élément essentiel à la MSN. En son absence, Luis Enrique dispose de quelques options de remplacement. Iniesta pourrait jouer plus haut et intégrer le trio offensif. Arda Turan est aussi une solution, à moins que Paco Alcacer ne soit titularisé, ce qui obligerait à une modification de l’animation offensive.

L’autre possibilité serait un changement de système avec les seuls Messi et Suarez en attaque devant un milieu de terrain renforcé. Si on peut penser que le club fera appel de la décision, son absence reste plus que probable et elle va sans nul doute changer la face du Clasico, et peut-être même des prochaines journées du FC Barcelone qui perd un atout offensif considérable. Ce sont des applaudissements qui risquent de coûter cher tant au club qu'au joueur.