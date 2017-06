Real Madrid : Florentino Pérez s'affiche avec la Duodécima et ses petites soeurs

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Décrochée samedi, la Duodécima, la 12e Ligue des champions du Real Madrid, a été placée en vitrine au Bernabeu mercredi dernier.

[Ligue des champions : Le Real Madrid au-dessus de tout]

Une vitrine qui a de l'allure



Alors que le Real Madrid a décroché samedi à Cardiff la 12e C1 de son histoire, la Coupe aux grandes oreilles a été largement exhibée en début de semaine. Les parades terminées, le président du Real Madrid Florentine Pérez l'a soigneusement placé dans la vitrine des trophées du club ce mercredi au Bernabeu. Une vitrine qui dit tout de la toute-puissance du club madrilène.

La réussite d'un président longtemps décrié



Pour le président du Real, l'image est surtout symbole d'une réussite implacable. En l'espace de dix ans, Pérez a investi plus d'un milliard d'euros dans le club et a remporté dix-sept compétitions: trois Ligue des Champions, quatre titres, deux Coupes d'Espagne, trois Supercoupes d'Espagne, trois Supercoupes d'Europe et deux coupes intercontinentales. Un bilan plus qu'honorable pour l'homme de 69 ans qui tient les rênes du club depuis 2009, et l’avait déjà présidé de 2000 à 2006. Un bilan que l'ère Zidane (5 trophées en un an et demi) a largement contribué à enjoliver.