Real Madrid : Higuain vs. Benzema

Le Real Madrid dispose actuellement avec Gonzalo Higuain et Karim Benzema de deux attaquants de très haut niveau. Ce qui pose à José Mourinho un problème de riche. Lequel est le meilleur ?

Gonzalo Higuain et Karim Benzema postulent à une place de titulaire à la pointe de l'attaque du Real Madrid. Pour faire son choix, José Mourinho doit s'appuyer sur les forces et faiblesses de chacun d'eux.





Sens du but



Karim Benzema affiche de belles statistiques depuis le début de la saison, avec 5 buts en 9 matches toutes compétitions confondues avec le Real. Mais Gonzalo Higuain, en inscrivant deux triplés lors des deux derniers matches du Real Madrid, portant son total à 8 buts en 11 apparitions, a rappelé à tous son sens du but. Avantage Higuain.





Jeu collectif



Karim Benzema a énormément progressé dans le replacement défensif. Sa technique en mouvement et sa vitesse de course en font également un joueur important dans l'animation offensive du Real Madrid, quand Gonzalo Higuain affiche un profil plus proche du renard de surface, participant beaucoup moins au jeu de son équipe. Avantage Benzema.





Confiance



C'est un élément essentiel, et même primordial pour un buteur. Et à ce niveau là, le Real Madrid a la chance de pouvoir compter en ce moment sur deux attaquants en pleine confiance. Ce qui rend le choix de José Mourinho d'autant plus difficile. Egalité.



Il est souvent reproché à Higuain de ne pas se montrer décisif dans les matches importants, mais Benzema ne possède pas forcément la régularité de l'Argentin. Finalement, il paraît plus judicieux de titulariser l'un ou l'autre selon le type de match. Mourinho possède là deux armes aussi efficaces que différentes. A lui d'en faire bon usage selon l'opposition.