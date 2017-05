Real Madrid : James a fait ses adieux

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Remplacé en cours de jeu, l'attaquant Colombien a pris tout son temps pour saluer le public de Bernabeu. Il ne fait presque plus aucun doute sur le fait que James quittera le Real cet été.



Zidane : "Je vis un truc de fou"

James salue le public de Bernabeu



Dans une fin de saison à couteaux tirés entre les deux éternels rivaux, le Real Madrid et le FC Barcelone, le succès acquis ce dimanche par les hommes de Zidane face au FC Séville (4-1) les rapproche à grand pas de leur 33e titre de champion d'Espagne. Ce duel face aux Andalous a également été marqué par une scène qui fait depuis beaucoup parler dans la capitale madrilène. A l’heure de jeu, ZZ décide de remplacer James Rodriguez. Le Colombien prend alors tout son temps pour sortir du rectangle vert, effectue plusieurs tours sur lui-même le bras en l'air face à un public qui semble comprendre la portée du geste. Les applaudissements dans les travées de Bernabeu deviennent alors plus nourris avec des spectateurs qui se lèvent… Même au sein de la célèbre corbeille présidentielle de Santiago-Bernabeu la scène ne semble pas passer inaperçue.

Recruté pour 75 millions en 2014



Annoncé sur le départ, l'ancien Monégasque semble bel et bien prêt à quitter un club qui, au final, ne lui aura pas donné satisfaction. Se contentant de quelques titularisations en Liga (13 seulement cette saison), James Rodriguez est presque toujours remplaçant dans les matches qui comptent (il n'a pas joué une minute par exemple face à l'Atlético en demi-finale de Ligue des champions) et n’a joué que six matches en intégralité sous les ordres du technicien français. Pour un joueur recruté 75 millions d'euros en 2014, au sortir d'une Coupe du Monde brillante avec la sélection colombienne, cette situation ne pouvait pas durer éternellement. Surtout que l'ancien Monégasque répond présent quand il joue, du moins si l'on se fie à son honorable feuille de statistiques cette saison avec 11 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues.

Un accord avec Manchester United ?



Sur fond de rumeur d'accord verbal avec Manchester United en vue de la saison prochaine, cette scène fait sens. Vendredi dernier, la radio colombienne RCN confirmait ainsi une information qui circule depuis plusieurs mois maintenant : celle d'un accord verbal déjà scellé entre le joueur de 25 ans et Manchester United, qui pourrait perdre cet été Wayne Rooney voire Zlatan Ibrahimovic, actuellement blessé. Une rumeur renforcée par le fait que son célèbre agent Jorge Mendes représente également Jose Mourinho et a ses entrées à Old Trafford.