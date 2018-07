Real Madrid : quand Julen Lopetegui corrige son traducteur [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Pour le Real, c’est une nouvelle ère qui commence. L’après Zidane et l’après Ronaldo seront scrutés de près, mais Julen Lopetegui semble confiant et s’est même permis de corriger son traducteur.

Visiblement la pression ne l’a pas encore atteint. Julen Lopetegui commence seulement sa pré-saison avec son nouveau club, et il doit faire face à l’absence de Cristiano Ronaldo et au retour tardif de certains de ses mondialistes. C’est d’ailleurs ce sujet qui a provoqué un moment amusant en conférence de presse.





« Vous venez de faire une grosse erreur »

Actuellement aux Etas-Unis pour y disputer des matches de préparation, Julen Lopetegui ne peut pas encore compter sur l’intégralité de son groupe. Plusieurs internationaux viennent de reprendre ou sont encore en vacances. Interrogé à ce sujet et sur le peu d’activité sur le marché des transferts, Julen Lopetegui a assuré que le club merengue se renforcerait avec le retour des cadres comme Sergio Ramos, Raphaël Varane, Luka Modric, Mateo Kovacic, Casemiro et Marcelo.

Sauf que le traducteur a oublié de mentionné les deux Brésiliens ce à quoi le nouvel entraîneur du Real a répondu dans la langue de Shakespeare « Vous avez oublié Marcelo et Casemiro, vous venez de faire une grosse erreur ! » Le traducteur lui a alors demandé en espagnol s’il parlait anglais devant les rires des journalistes présents. Lopetegui a alors répondu « juste un peu » comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.









L’heure de Gareth Bale ?

Mis à part les renforts attendus dans les prochains jours, le Real Madrid va devoir faire sans Cristiano Ronaldo. Et pour Julen Lopetegui, Gareth Bale est son successeur désigné : « Au sujet de Gareth Bale et de tout le monde, nous sommes convaincus que nous avons les joueurs pour faire une année extraordinaire. Bale est un joueur magnifique avec d’énormes qualités. J’attends beaucoup de lui et nous sommes convaincus qu’il va montrer sa meilleure version et qu’il va travailler pour cela. »





Bale a d’ailleurs été plus efficace avec le Real lorsqu’il n’était pas aligné avec Cristiano Ronaldo. Sur les 27 matches joués sans le Portugais, le Gallois a marqué 22 buts avec 21 victoires lors de ces rencontres. Preuve que l’ancien joueur de Tottenham est capable de rendre le jeu à son compte sans CR7. A lui de le prouver cette saison sous les ordres de Lopetegui.