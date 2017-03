Real Madrid : l'attitude de Pepe ne plaît pas à Zidane

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

La situation de Pepe au Real Madrid est en train de se transformer en feuilleton. Le Portugais de 34 ans, arrivé dans la capitale espagnole en provenance du FC Porto en juillet 2007, est en fin de contrat. En juin prochain, son bail chez les Merengue s'achèvera, et les rumeurs vont bon train concernant son avenir : le Real aimerait le conserver, mais Pepe aurait des pistes lucratives, en Chine notamment. La dernière polémique en date ne va pas améliorer cette impression d'incertitude.

Sélectionné par le Portugal malgré sa blessure

Depuis le 7 mars dernier et la victoire du Real Madrid à Naples (1-3) en huitième de final retour de la Ligue des champions, le Portugais n'est plus apparu dans le groupe madrilène. Il a été déclaré indisponible à cause d'un coup à un talon. Mais cela n'a pas empêché Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, de le convoquer pour les matches face à la Hongrie le 25 mars (qualifications pour le Mondial 2018) et contre la Suède le 28 mars (amical). Pepe est pressenti pour être titulaire lors de ces deux matches. Et cela agace le Real Madrid, à commencer par Zinedine Zidane, selon le quotidien espagnol Marca.

Est-il toujours engagé à fond avec le Real ?

Certes, l'arrière central ne souffre pas d'une blessure grave. Mais l'entraîneur madrilène est mécontent de le voir trop juste pour jouer avec le Real alors qu'il a pu s'entraîner normalement cette semaine avec la Selecçao. De plus, Pepe a déjà été indisponible, sur blessure à nouveau, pendant tout le mois de janvier. Et la récente blessure de Raphaël Varane handicape les champions d'Europe, qui luttent en tête de la Liga et visent un nouveau sacre en Ligue des champions. Le joueur se donne à fond pour sa sélection mais pas pour son club, et cela déçoit à Madrid. Il n'y a pas de conflit ouvert, d'autant que Zinedine Zidane est réputé pour son approche diplomate avec ses joueurs. Mais l'avenir de Pepe à la Maison Blanche s'inscrit toujours en pointillés, alors que le club réfléchit à rebâtir son arrière-garde.