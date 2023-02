Real Madrid : L'incroyable transformation physique de Gareth Bale

Arrivé il y a un an au Real Madrid, Gareth Bale a subi une transformation physique assez impressionnante. En l'espace de quelques mois, sa masse musculaire s'est développée de manière spectaculaire.

Après avoir passé six saisons à Tottenham, Gareth Bale a débarqué au Real Madrid l'année dernière. Et en l'espace d'un an, son physique a beaucoup évolué. Assez frêle en quittant l'Angleterre, il est aujourd'hui tout en muscles. Impressionnant.

'La evolución de Gareth Bale'. http://t.co/NtXyF5AB4n pic.twitter.com/xuVBuZUyr0 — Diario Bernabéu (@DiarioBernabeu) 7 Août 2014



El Real Madrid ha completado su tercera sesión de entrenamiento de la semana. Bale sigue como una moto. pic.twitter.com/CkJQzNmwCy — Diario Bernabéu (@DiarioBernabeu) 7 Août 2014

Une prise musculaire importante

Depuis quelques jours, Gareth Bale crée le buzz sur internet. Des photographies du joueur circulent en effet sur la toile, comparant le physique du Gallois à son arrivée à Madrid, au physique qui est désormais le sien. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Bale a énormément gagné en masse musculaire. Alors qu'il était très longiligne ces dernières saisons, il a un gabarit beaucoup plus carré aujourd'hui, avec des muscles saillants.

Presque 1 an et quelques heures de musculation séparent ces deux photos de @GarethBale11 !#transformation #RealMadrid pic.twitter.com/QwBtQuPfPe — Le Buzz Eurosport (@LeBuzzEurosport) 9 Août 2014

Le secret de son physique ?

Contrairement à la majorité des meilleurs joueurs au monde, Gareth Bale n'a pas disputé la Coupe du Monde. Il a donc eu trois mois pour se reposer, mais avant tout pour travailler son physique. Il a passé beaucoup de temps à la salle de musculation, accompagné d'un préparateur personnel, et le résultat se voit.

Gareth Bale 2013 vs Gareth Bale 2014. pic.twitter.com/7iBo7EuoUE — SocialRMadrid (@SocialRMadrid) 9 Août 2014

Meilleur joueur du Real Madrid lors de l'intersaison

Bien affûté, Gareth Bale a été le meilleur joueur du Real Madrid lors des matches de préparation. Malgré trois défaites en autant de rencontres, le Gallois a surnagé, et a inscrit les deux seuls buts de son équipe. Il aura l'occasion de continuer sur sa bonne dynamique face au FC Séville, ce mardi soir, lors de la Supercoupe de l'UEFA.