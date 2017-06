Real Madrid : le maillot d’un joueur vendu à plus de 600 000 euros !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Vous considérez que les maillots de foot sont chers ? Attendez-vous à bondir lorsque vous entendrez que l’un des joueurs du Real Madrid a réussi à vendre sa tunique à plus d’un demi-million d’euros !

Appartenir au club champion d’Espagne et avoir disputé et remporté la finale de la Ligue des Champions peut avoir des avantages inattendus. C’est ce qu’a dû en déduire l’Allemand Toni Kroos lorsqu’il a mis son maillot aux enchères pour une œuvre de charité.

642 041 euros pour le maillot de Toni Kroos

Lorsque l’on regarde les matches de l’Allemand en sélection ou en club, on comprend que Toni Kroos a du souffle, mais les dernières informations le concernant montre aussi qu’il a du cœur. Le milieu de terrain du Real Madrid a en effet décidé de mettre son succès en Ligue des Champions au profit de son association la « Toni Kroos Stifung », qui a pour objectif de venir en aide aux enfants malades, en exauçant leurs rêves.

Le Madrilène a organisé une mise aux enchère pour récolter des fonds. La vente du maillot qu’il portait lors de la finale à Cardiff et d’autres lots ont donc permis de réunir 642 041 euros pour sa fondation, dont le slogan est « nous voulons que les rêves d’enfant deviennent réalité ». Avec une telle somme, l’association de Kroos va aider beaucoup d’enfants.









«Toni Kroos devrait arrêter sa carrière »

Présent à Cologne, le milieu de terrain était accompagné par sa femme ainsi que Lukas Podolski et son ancien entraîneur au Bayern Munich Jupp Heynckes. Ce dernier s’est récemment exprimer au sujet de la réussite de son ancien protégé en Bavière dans les pages de Bild en conseillant avec beaucoup d’humour à Toni Kroos de prendre sa retraite aujourd’hui à 27 ans étant donné tous les titres qu’il avait déjà remportés !









Mais l’international allemand du Real lui a répondu avec le sourire « Je ne peux pas prendre ma retraite juste parce que j’ai tout gagné. J’ai toujours des nouveaux objectifs avec le Real et en sélection. » Cependant on ne le verra pas lors de la Coupe des Confédérations en Juin, non retenu par l’Allemagne.