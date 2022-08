Real Madrid : les Merengue ont-ils perdu le titre ?

La surprenante défaite du Real Madrid à Séville (1-0) a aggravé la situation du club en Liga. Les Merengues pointent désormais à 11 points du Barça et voient le titre s'éloigner un peu plus.

Coup de tonnerre en Espagne. Le Real Madrid a peut-être dit adieu au titre en s'inclinant face au Betis avant que le Barça ne s'impose contre Levante. Les 11 points d'écart entre les deux équipes paraissent impossibles à combler.



Déjà trois défaites

est déjà le troisième de la saison en championnat pour le Real Madrid. Trois défaites après 13 journées de Liga, un parcours qui ne ressemble guère à celui d'un futur champion. A titre de comparaison, le club Merengue a été sacré la saison dernière avec un total de deux défaites en 38 journées. Le Barça a terminé à la deuxième place avec trois défaites sur l'ensemble du championnat. Pour espérer défendre leur titre, les Madrilènes sont donc quasiment condamnés à faire un sans faute désormais.



Des problèmes internes

Contrairement à l'année passée où aucun problème majeur n'avait perturbé l'effectif, il semblerait que le vestiaire du Real Madrid se fissure peu à peu. Les problèmes relationnels entre José Mourinho et Sergio Ramos sont un secret de Polichinelle, régulièrement, et Mesut Ozil est en train de disparaître de la circulation. Autant de problèmes plus ou moins graves à gérer qui finissent par déteindre sur les performances de l'équipe.



Le Barça n'attend pas

Pendant que le Real Madrid tâtonne, le Barça file. et voilà les Catalans leaders avec 11 points d'avance sur le grand rival. Le FC Barcelone est la seule équipe de Liga encore invaincue en championnat, n'ayant concédé qu'un match nul. Le club Blaugrana est pour l'instant plus gêné par l'autre club de Madrid, l'Atletico, qui s'accroche encore à 3 longueurs.



A ce rythme, le Real Madrid ne devrait pas conserver son titre cette saison. Un échec que les supporters et les dirigeants pourraient toutefois pardonner en cas de victoire en Ligue des champions.