Real Madrid : Mourinho vers Londres ?

L'entraineur portugais a profité des deux jours de congé accordés à ses joueurs pour se rendre à Londres. Sa visite a relancé les rumeurs quant à un probable retour en Premier League lors de la saison prochaine.

Les journaux britanniques et espagnols se sont empressés de spéculer sur l'avenir du Special One.



La maison est achetée



Le shopping demeure une activité privilégiée par les joueurs lors de leurs périodes de repos. L'entraineur du Real Madrid a fait preuve d'une utilisation originale de son congé. En compagnie de sa femme, José Mourinho s'est déplacé mardi à Londres pour visiter des logements. Propriétaire déjà d'un appartement dans la capitale, le Portugais est reparti d'Angleterre après avoir acheté une nouvelle maison.



Départ acté ?



L'avenir de José Mourinho à Madrid attise de nombreuses rumeurs depuis plusieurs semaines. Le quotidien madrilène AS semble pourtant sûr de lui : le coach portugais partira à la fin de la saison. Les raisons évoquées pour justifier ce choix ne manquent pas : le Portugais ne supporte plus les mauvaises relations avec la presse ibérique et l'attitude rebelle des cadres espagnols du vestiaire.



Chelsea ou Tottenham



L'ancien entraineur de l'Inter Milan n'a jamais caché son souhait de revenir entrainer en Premier League. Cette visite londonienne renforce l'optique d'un retour pour la prochaine saison. Mis sous pression par Roman Abramovitch, André Villas Boas voit ses jours comptés sur le banc de Chelsea, club où Mourinho a gardé de très bons souvenirs. Mais les Blues ne seraient pas la seule option. Daniel Levy, président de Tottenham, aurait déjà tissé des contacts avec Mourinho selon la presse britannique en cas de départ de Redknapp vers la sélection anglaise.



Discret lors de son escapade londonienne, même s'il s'est montré disponible pour prendre des photos avec les fans londoniens, José Mourinho sera épié avec attention pour sa prochaine déclaration.