Real Madrid : Mourinho veut échanger Kaka contre Maicon

Comme tous les ans, le Real Madrid de José Mourinho est très actif sur le marché des transferts. La rumeur du jour enverrait Maicon de Milan à Madrid, Kaka faisant le chemin inverse.

Le Real Madrid doit se renforcer cet été pour combler l'écart qui le sépare encore de son rival historique, le FC Barcelone. Et la presse espagnole et continentale suivra de près les moindres mouvements de l'encadrement merengue.

Maicon, enfin à Madrid ?



Et la rumeur du jour nous vient d'Italie, relayée par la Gazetta Dello Sport : José Mourinho aurait contacté son homologue et ami Leonardo, entraineur de l'Inter de Milan, pour discuter du cas de Douglas Maicon, qu'il connait bien. Le coach portugais avait déjà tenté d'emporter le latéral Brésilien avec lui lors de son passage de l'Inter de Milan au Real Madrid, l'été dernier. Mais l'Inter n'avait pas cédé et Sergio Ramos avait conservé son poste d'arrière droit du Real Madrid.

Chassé croisé Brésilien ?



L'idée de Mourinho était en effet d'attirer Maicon pour replacer Sergio Ramos à son poste de formation, en défense centrale. Maicon offrirait au Real son énorme apport offensif et son activité de tous les instants, et un penchant à Marcelo (ou Fabio Coentrão). Mais pour attirer l'ancien Monégasque, Madrid devrait se séparer d'un autre brésilien, l'ancien Ballon d'Or Kaka. Celui-ci n'est en effet plus en odeur de sainteté à Madrid, malgré son coût exorbitant (près de 70 millions d'euros).

La trahison de Kaka ?



Le Real Madrid obtiendrait un joueur de classe mondiale en défense, où il cherche à se renforcer, tandis que Kaka sera en concurrence avec les stars montantes du Real (Özil et bientôt Sahin). Et le milieu offensif Brésilien, lui, pourrait peut être redevenir le joueur majeur qu'il a été au... Milan AC. Le problème pour lui serait donc peut être d'écorner son image auprès des supporters Rossoneri en signant chez l'ennemi héréditaire.

Un autre journal Italien, La Repubblica, parle d'une combinaison comprenant Kaka et 20 millions d'euros pour attirer Maicon. L'Inter de Milan refera-t-il le coup de 2009, lorsqu'il avait obtenu 45 millions d'euros et Samuel Eto'o pour envoyer Zlatan Ibrahimovic au FC Barcelone?