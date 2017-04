Real Madrid: nouveau record pour Cristiano Ronaldo, qui fracasse la barre des 100 buts en Ligue des champions

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Auteur d'un triplé en quart de finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich avec le Real Madrid (4-2 a.p), Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur à atteindre les 100 buts dans la plus belle des compétitions. Il a également égalé un certain Alfredo Di Stefano. Et ce n'est sans doute pas fini...

C'est à se demander si Cristiano Ronaldo a une limite. Tous les mois ou presque, le Portugais semble battre un record. En une semaine, il s'en est offert deux. Le premier remonte au quart de finale aller de la Ligue des champions, à Munich contre le Bayern : en inscrivant les deux buts de la victoire du Real Madrid, Ronaldo est devenu le premier joueur à marquer 100 buts toutes compétitions européennes confondues.





Ronaldo élimine le Bayern (sur fond de polémique) et devient centenaire



Et son deuxième record, il l'a établi mardi 18 avril, dans une folle soirée à Madrid pour le match retour face au Bayern. Les Munichois ont réussi à rétablir la balance (1-2 après 90 minutes) et a poussé ainsi les hommes de Zinedine Zidane en prolongation. Déjà buteur dans le temps réglementaire (76e), Cristiano Ronaldo a mené le Real à la qualification en plantant deux nouveaux buts (105e et 109e). Résultat : une victoire et la qualif' pour le Real (4-2 a.p) et exactement 101 buts pour CR7 en Ligue des champions (dont un inscrit en tour préliminaire).



Dans son duel à distance avec Messi, Ronaldo est donc le premier à franchir la barre des 100 buts dans la prestigieuse compétition. De quoi faire taire les quelques sifflets qui lui sont parfois adressés. Bien sûr, du côté du Bayern et des opposants au Real, on insiste sur le fait que le Portugais était clairement hors-jeu sur ses deux derniers buts. En Allemagne, l'arbitrage de M. Viktor Kassai fait scandale. Mais cela ne change rien : Cristiano Ronaldo vient, une nouvelle fois, d'écrire son nom dans l'histoire du football.





Et dire qu'il lui a fallu quatre ans pour marquer son premier but !



A quelques jours près, Ronaldo a mis 10 ans pour marquer ses 100 buts en Ligue des champions (plus un en tour préliminaire). Le Portugais a disputé ses premières minutes dans la compétition en 2002 avec le Sporting (un match de tour préliminaire) avant de se montrer davantage avec Manchester United à partir de 2003. Mais ce n'est qu'en 2007 qu'il inscrit son premier but ! Il lui a fallu 25 matches avant de débloquer son compteur. C'était le 10 avril 2007, en quart de finale retour. Ce soir-là, Manchester United infligea une déculottée à l'AS Rome (7-1) avec deux buts signés CR7.



Sa moyenne est assez facile à calculer : Ronaldo tourne à une moyenne de 10,1 buts/an en Ligue des champions. Avant ses cinq buts marqués contre le Bayern sur ces deux confrontations, le quadruple Ballon d'Or réalisait la pire saison de sa carrière depuis ses trois premières campagnes où il n'avait pas marqué du tout (sauf son unique but en tour préliminaire, marqué avec Manchester United en 2005-2006). Il ne comptait que 2 petits buts avant de se frotter au Bayern ! En deux matches, le Portugais a remis de l'ordre : le patron en C1, c'est lui.





L'égal de Di Stéfano, Messi loin derrière



Recordman de buts sur une seule saison de Ligue des champions (17 réalisations en 2013-2014, année de la "Decima"), Cristiano Ronaldo a reçu les félicitations de son coach Zinedine Zidane après cette prestation de haute volée. "Dans les moments importants, il est toujours là pour faire la différence. Il en met encore trois ce soir. Il fait peur. Enfin, pour nous, il fait du bien", a confié ZZ à Canal+. L'intéressé a été un peu plus pragmatique quand on lui a demandé si la capitale espagnole devait accorder son nom à une rue : "La seule chose que je demande, c'est qu'on ne me siffle pas ici, car je donne toujours le meilleur de moi-même."



A 32 ans, le capitaine de la Selecçao vient de rejoindre une légende du ballon rond. Avec son triplé, il compte 32 buts marqués en quarts, demies et finales de Ligue des champions, soit le même total qu'Alfredo Di Stéfano, un grand nom de l'histoire du Real Madrid. Cristiano Ronaldo devrait bientôt être seul en tête de ce mini-classement où il compte une large avance sur Lionel Messi, qui n'a inscrit que 16 buts en quarts, demies et finales.