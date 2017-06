Real Madrid : Pepe critique la gestion de Zidane

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le doublé réalisé par le Real Madrid a suscité de nombreuses éloges de tous côtés envers Zinédine Zidane et sa gestion de l’équipe madrilène ainsi que ses choix tactiques. Mais une première critique a émergé dans la bouche de Pepe qui a remis en cause l’honnêteté du Français.





« Il y a des choses que je n’ai pas comprises de la part de Zidane, je préférais la sincérité de Benitez »

A 34 ans, et après 10 ans passés au Real Madrid, Pepe s’apprête à découvrir une nouvelle équipe et un nouveau championnat. Le meilleur défenseur de l’Euro 2016 n’est pas parvenu à trouver un accord avec les Champions d’Europe qui ne lui proposait qu’un an de contrat d’un an alors que le compatriote de Cristiano Ronaldo en souhaitait deux.





Interrogé par les journalistes de la radio Cadena Cope lors de l’émission El Partizado, le défenseur est revenu sur le divorce avec les Merengue égratignant Zidane au passage : « Je ne veux blâmer personne, ce que Zidane a fait avec le Real Madrid est formidable, mais il y a des choses que je n’ai pas comprises. Pourquoi je n’apparaissais plus dans l’équipe ? […] Je ne lui ai pas dit au revoir parce que lui et le Real savait avant moi que je ne continuerai pas à Madrid. J’ai apprécié la sincérité de Benitez, je me suis reconnu beaucoup en lui.

Dépassé par Varane et Nacho

Cette saison Pepe n’a disputé que 13 rencontres de Liga avec le Real Madrid. Blessé presque tout le mois de novembre, de janvier, et entre avril et mai, il a vu Raphaël Varane devenir indispensable au Real Madrid en son absence, et jouer un rôle grandissant dans le onze de Zidane. Derrière la paire Ramos-Varane, Nacho a lui aussi explosé répondant présent à chacune de ses apparitions au sein de la défense Merengue. Du coup, absent du groupe lors de la finale de la Ligue des Champions et regardant le match depuis la tribune, le Portugais n’a sans doute pas apprécié sa mise à l’écart par Zidane contre la Juventus, ce qui peut expliquer ses déclarations.

Mais l’on peut penser que les autres défenseurs méritaient peut-être un peu plus leur place dans le onze de départ à Cardiff. Pepe s’en va de Madrid sur ces déclarations et pourrait rejoindre le PSG, bien qu’il ait affirmé lors de l’émission radiophonique que rien n’était fait et que l’Inter, et la Premier League étaient des destinations possibles.