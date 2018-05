Real Madrid : Les premières réactions des joueurs suite au départ du Zidane

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Même les joueurs madrilènes ne s’attendaient pas à cette décision. Le départ de Zinédine Zidane quelques jours seulement après la 13ème Ligue des Champions conquise par la Casa Blanca a été soudain. Suite à la conférence de presse, les Merengue ont rédigé sur les réseaux sociaux des messages de remerciements très touchant à l’attention du « Mister »









De Cristiano Ronaldo à Borja Moyarol en passant par Sergio Ramos

L’absence de certains messages de joueurs s’explique par les horaires d’entraînements et les occupations des uns et des autres, mais la majorité de l’effectif madrilène a écrit pour rendre hommage à Zinédine Zidane. Dans les premières heures, Toni Kroos, l’un des plus réactifs, ainsi que les Espagnols comme le capitaine Sergio Ramos, Lucas Vazquez, Dani Carvajal, Marco Asensio, Nacho, Isco, ou même les joueurs un peu moins utilisés comme Borja Mayoral et Marco Llorente se sont manifestés.

Les deux Brésiliens de l’effectif Marcelo et Casemiro ont rédigé aussi des messages touchants envers Zizou tout comme Cristiano Ronaldo. Voici un petit florilège des premières réactions des joueurs du Real Madrid :





« Je n’ai ressenti que de la fierté d’avoir été ton joueur. Mister, merci infiniment »







« Merci Mister, ça a été un plaisir »





« Mister comme joueur et comme qu’en entraîneur, tu as décidé de partir au top. Merci pour ces deux années et demi extraordinaires. Ton héritage ne sera jamais effacé, l’un des chapitres les plus brillants de l’histoire de notre merveilleux Real Madrid »









« Cela a été un honneur de travailler à tes côtés, apprendre chaque jour et gagner ensemble, parce que tu as continué de faire de cette équipe quelque chose d’historique. Tu mérites le meilleur. Je t’embrasse. »











« Cela a été un plaisir authentique plaisir de jouer sous ta direction, Mister. Une légende en tant que joueur, et à présent tu l’es aussi comme entraîneur. Cela a été un honneur d’apprendre et jouer à tes côtés. Je te souhaite le meilleur. Merci et à très vite. »











« Zidane, simplement pour te remercier pour ces deux ans et demi où tu as été notre entraîneur, tu as été un professionnel incroyable tout comme ton staff. J’ai appris beaucoup comme joueur et comme personne sous ta direction, je te souhaite le meilleur et à nouveau merci Zidane, merci Zizou »







« Merci pour tout ce que tu as fait pour moi et pour l’équipe. Cela a été un honneur de pouvoir gagner avec toi et apprendre de toi pendant ces deux saisons. Je te souhaite le meilleur Mister. »





« Merci Mister pour tout ce que tu m’as fait vivre ces deux ans et demi. Tu te donnes toujours à fond pour tes joueurs et pour ton club, ce fut le plus important pour toi, et pour cela tu es une référence pour tous. Merci pour tout et bonne chance pour le futur. »









« Mister, avec toi nous avons appris, nous avons cru et nous avons accompli ce qui paraissait impossible. Tu t’en vas au top. Merci beaucoup de la part de tous les Madrilènes. »













« Eternellement reconnaissant pour ta confiance Mister, et pour être la personne qui m’a permis d’accomplir le rêve de jouer avec la première équipe du Real Madrid. »















« Le mot MERCI est bien petit pour te montrer ma gratitude. Jamais je ne pourrais assez te remercier pour toute la confiance que tu as placée en moi et pour l’opportunité que tu m’as offerte de réaliser mon grand rêve. Cela a été un privilège d’apprendre chaque jour à tes côtés. J’espère que nos chemins se croiseront de nouveau très vite. »









« Je n’ai pas de mots pour te remercier de tout ce que tu as fait pour ce vestiaire, pour le Real Madrid et pour les Madrilènes. Cela a été une fierté et un privilège d’avoir comme entraîneur mon idole. Eternel Zizou. »





« Mister Zizou. J’ai appris énormément à tes côtés. Je me suis amusé comme un enfant à chaque entraînement, à chaque conseil. Tu es très spécial pour moi. Tu as écrit l’histoire avec ton travail, ta passion et surtout ton humilité. Merci Mister »