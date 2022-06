Real Madrid : Rafael Benitez teste un nouveau système de jeu sans Karim Benzema

Fraichement arrivé à la tête du Real Madrid, Rafael Benitez compte changer le système de jeu des Merengue. Une nouvelle façon de jouer qui n’arrangerait pas Karim Benzema.

En stage à Melbourne, Rafael Benitez découvre son Real Madrid et effectue plusieurs tests tactiques. Exit le 4-3-3 de Carlo Ancelotti, bonjour le 4-4-2. Un changement de système de jeu qui pourrait être fatal à Karim Benzema.





Cristiano Ronaldo à gauche, Bale en pointe

Alors que le Real Madrid a réalisé une saison 2014-2015 décevante, Florentino Pérez a licencié Carlo Ancelotti et l’a remplacé par Rafael Benitez. Sa mission principale : apporter du changement et gagner des titres. Alors qu’AS évoquait il y a quelques semaines

Cristiano Ronaldo y Gareth Bale entrenando con el Real Madrid en Melbourne. pic.twitter.com/LgtLQZq69I dash; Fútbol (@Futbool_Fotos) 14 Juillet 2015

Rien n’est encore décidé, et ces formations ne sont que probatoires. Le futur plan de jeu du Real Madrid se dévoilera un peu plus samedi, lors d’un match amical entre les Merengue et l’AS Roma.