Real Madrid : Ramos encense Zidane

A la veille d'affronter le Bayern Munich lors des 1/2 finales retour de la Ligue des champions, Sergio Ramos, le défenseur du Real Madrid, a répondu à quelques questions en conférence de presse, à propos de la suite de la compétition et de son entraîneur, Zinédine Zidane.

"A un pas du stade de la finale"

Grâce à son solide succès lors des 1/2 finales aller de la Ligue des champions (2-1), face au Bayern Munich, le Real Madrid est logiquement favori pour rallier la finale de la C1 qui va se dérouler le 26 mai prochain, à Kiev. Si, l'international espagnol à l'espoir et l'envie de remporter une troisième Coupe aux grandes oreilles consécutive, il se méfie de la force de caractère de son futur adversaire : " Pour le Real Madrid, avoir de nouveau la possibilité de jouer une autre finale est un plus. Nous sommes très fiers. Nous sommes à un pas de ce stade de Kiev et de jouer cette finale, je l’espère. Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, mais ce serait une grande récompense pour tout notre travail cette saison de jouer la finale et défendre notre titre ».







"Fier que Zidane soit capitaine de ce bateau"

Durant, la première partie de saison le coach de la Casa Blanca, Zinédine Zidane, s'est vu ouvertement critiqué de toute part et surtout par la presse de l'autre côté des Pyrénées. Néanmoins, celui qui a posé ses valises il y a maintenant deux ans sur le banc du Real Madrid n'a pas abdiqué et a réussi à insuffler un nouvel élan à ses protégés qui n'ont plus perdu le 27 février dernier face à l'Espanyol Barcelone, et qui n'ont jamais été aussi proche d'une nouvelle finale en Ligue des champions. Ramos n'a, d'ailleurs, pas manqué de flatter les résultats de l'ancienne gloire française qu'il espère voir encore officier quelques temps : "Les résultats de l’entraîneur parlent pour lui. C’est toujours flatteur car les résultats sont là. Nous sommes très fiers qu’il soit le capitaine de ce bateau et bien que cela soit depuis peu de temps, quand on regarde son palmarès on reste bouche bée. Qu’il soit encore ici pendant de nombreuses années serait merveilleux ".