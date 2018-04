Real Madrid: Ramos ne sera pas suspendu

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Alors que la rumeur d'une possible sanction en demi-finale circulait, cette dernière a pris fin ce vendredi. Selon la Cope et Sky Sport, le capitaine du Real Madrid, qui s'était rendu au bord du terrain en fin du match face à la Juve, ne sera pas suspendu.

La menace d’une nouvelle suspension pour la demi-finale aller contre le Bayern Munich planait donc au-dessus de la tête de Ramos. Mais le Madrilène ne devrait pas être sanctionné par l’UEFA.

Ramos risquait un match de suspension



C’est tout Madrid qui peut respirer. Pour affronter le Bayern Munich en demi-finale, le capitaine du Real, Sergio Ramos, devrait bel et bien être là. Depuis mercredi, plusieurs médias espagnols évoquaient le risque d’une sanction pour Sergio, coupable de s’être rendu au bord du terrain alors qu’il était suspendu lors de l’ incroyable Real-Juventus.

Ramos fera face au Bayern



Mais selon la COPE, l’UEFA s’est montré clémente et ne devrait pas suspendre le défenseur espagnol. Une information confirmée par Sky Sport. "Ramos ne sera pas suspendu car il n’est pas entré sur le terrain et qu’il a eu un comportement correct dans sa zone", explique sur Twitter Isaac Fouto, journaliste de la Cope. Pour rappel, Xabi Alonso, ancien coéquipier de Ramos, avait lui écopé d’un match de suspension lors de la finale de la Ligue des champions 2014, pour avoir célébré le but de Gareth Bale dans le temps additionnel face à l’Atlético en courant le long de la ligne de touche, alors qu’il était lui aussi suspendu.