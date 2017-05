Real Madrid – Le Real célèbre les 400 buts de Ronaldo, mais un doute subsiste

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Le Real célèbre les 400 buts de Ronaldo





Cristiano Ronaldo n’a jamais semblé aussi fort. Auteur d’un triplé qui a mis à terre l’Atlético de Madrid en demi-finale aller de Ligue des champions (3-0), mardi soir au Santiago-Bernabeu, le Portugais a selon son club officiellement atteint le cap des 400 buts marqués avec le Real Madrid.





Le club merengue a d’ailleurs rendu hommage à son joueur durant la journée de mercredi en lui remettant un maillot floqué « 400 » des mains de son président, Florentino Pérez .





"C'est une chose très spéciale. C'est une très grande quantité de buts, je ne m'y attendais pas. C'est le fruit du travail de toute l'équipe, de mon travail, de tous les gens qui travaillent au club et du public, qui nous soutient toujours", a expliqué Ronaldo au site officiel du Real Madrid.





"C'est une motivation supplémentaire de jouer avec ce maillot", a ajouté le joueur venu de Madère. "Je me sens très heureux et je veux donner le meilleur de moi-même lors des années restantes de mon contrat, marquer des buts comme toujours et faire que le Real Madrid remporte plein de titres."













Les 400 buts de Ronaldo : le doute





Pourtant, les 400 buts de Ronaldo n’ont encore rien d’officiel pour la presse et la Liga. En cause : un but marqué sur coup franc par le champion d’Europe 2016 lors du déplacement du Real Madrid à Anoeta en septembre 2010.





Vainqueur 1-2 face à la Real Sociedad, le Real s’en était remis à Ronaldo pour aller chercher la victoire en fin de match (74e). Mais selon, la Ligue de football espagnole (LFP) c’est Pepe, qui avait contré le ballon sur l’action, qui a été crédité du deuxième but. Ce but change tout et laisse CR7 à 399 buts.













Ligue des champions - 86 matches - 88 buts / 29 passes décisives

Liga - 262 matches - 280 buts / 90 passes décisives