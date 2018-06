Real Madrid : Qui pour remplacer Zidane ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Zinédine Zidane a quitté le banc du Real Madrid en remportant notamment trois Ligues des Champions en deux ans et demi. A présent, Florentino Perez va devoir trouver un nouvel entraîneur pour succéder à celui qui aura gagné 9 titres depuis 2016 et unifié le vestiaire du Real comme rarement auparavant.





La liste des bons candidats est limitée

Au-delà des titres, de l'adhésion quasi unanime de son vestiaire, et des records qu’il a battus, Zinédine Zidane a réussi une autre belle performance, celle d’être le premier entraîneur de l’ère Florentino Pérez à n’avoir pas été limogé ! En annonçant son départ, le Ballon d’Or 1998 met son président dans une situation inconfortable, celle de trouver un technicien capable de lui succéder convenablement.

En voyant les témoignages de l’effectif madrilène dans les heures suivant la conférence de presse de Zizou, il faudra bien du courage à celui qui s’installera sur le banc des Merengue la saison prochaine. Selon Marca, la direction de la Casa Blanca aurait contacté deux personnes, Joachim Low, sélectionneur de la Mannschaft et Mauricio Pochettino, à la tête de Tottenham. Si à première vue leur profil correspond au club détenteur de 13 Ligue des Champions, le problème vient du fait que les deux hommes pourraient ne pas être libérés de leurs contrats respectifs.









Guti, le profil parfait pour être le Zidane 2.0 ?

Ce vendredi matin, la presse espagnole donne plusieurs noms d’entraîneurs potentiellement libres en plus du technicien des Spurs et du sélectionneur allemand. Ainsi Arsène Wenger et Antonio Conte (qui serait sur le départ de Chelsea) sont cités, mais un nom ressort et a comme particularité d’avoir beaucoup de similarités avec le profil de Zidane, celui de Guti.





Ancien joueur de la Maison Blanche, l’ancien milieu de terrain à la patte gauche fantastique a lui aussi réussi ses débuts d’entraîneur. Formé au Real, il y a fait l’essentiel de sa carrière entre 1996 et 2010 avant de finir sa carrière au Besiktas. Depuis il a pris en main avec succès les U19 de Madrid. A la recherche d’une autre motivation, Guti pourrait comme Zidane faire le grand saut et diriger l’équipe première, ce qui permettrait à Florentino Perez de s’appuyer sur une solution en interne avec quelqu’un qui connaît très bien le club et qui possède de surcroît un passé de joueur professionnel… Comme un certain Zinédine Zidane en 2016.